日清食品はこのほど、「日清のニボどん兵衛 特盛 きつねうどん」(希望小売価格285円/税別)を全国で発売した。

「日清のニボどん兵衛 特盛 きつねうどん」(希望小売価格285円/税別)

日清のどん兵衛に、"煮干し"のうまみにとことんこだわった新商品が誕生した。煮干しだしをベースに鶏のうまみをきかせた「液体スープ」と、焼き煮干し粉と七味が入った「特製ニボ粉」で仕上げるつゆは、濃厚でコク深い味わいが特長。"煮干し"の味わいを存分に味わえる一杯となっている。麺は、もっちりとしたつるみのあるうどん。具材には、丸大豆100%使用のふっくらとしたおあげを入れた。