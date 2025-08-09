【2025年最新版】「夏の甲子園」出場校偏差値ランキング1～5位｜第107回全…

高校野球 夏の甲子園 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高校野球選手権大会が2025年8月5日に開幕した。強豪校がひしめくなか、夏の栄冠を手に入れるのはどの高校だろうか。今回は甲子園に出場できるほどの野球の実力を持ちながら、学力も高い名門校をランキング形式で紹介する。（※『みんなの高校情報』を参照。偏差値で並んだ場合は、出場回数が多い方を上位とする。また、複数の学科・コースがある場合は最も高い値を採用。）

5位：北海高等学校

偏差値：65

所在地：北海道

正式名称：北海高等学校

＜選手権大会成績＞

出場回数：41回

優勝：0回

準優勝：1回

ベスト4：1回

ベスト8：8回

北海高校は、北海道を代表する偏差値65の進学校であり、硬式野球部は1901年創部の長い歴史を持つ。

普通科特別進学コースＳクラス、普通科特別進学コース特進クラス、普通科進学コースなど、多種多様なコースがそろっている。

国際的なコミュニケーション能力を養うために姉妹校であるカナダＬＣＩ高校との間で2週間の交換交流と2ヶ月間の中期留学、さらにカナダのブロック大学で3週間の語学研修も実施。

甲子園出場は春夏通算53回を誇り、夏の選手権大会出場回数は全国最多の40回にのぼる。

1963年春の選抜大会と2016年夏の選手権大会では準優勝を経験し、ベスト8やベスト4の実績もある。

チームは「守備からリズムをつくる野球」をモットーに、堅実な守備と状況に応じた攻撃で勝負し、多くのプロ選手も輩出。

現在も、充実した練習環境のもと、甲子園常連校となっている。

主なOB選手

若松勉、佐藤兼伊知、堀田一郎、鍵谷陽平、川村友斗、辻本倫太郎、木村大成ら

4位：沖縄尚学高等学校

偏差値：66

所在地：沖縄県

正式名称：沖縄尚学高等学校

＜選手権大会成績＞

出場回数：11回

優勝：0回

準優勝：0回

ベスト4：0回

ベスト8：2回

沖縄尚学高校は、沖縄県那覇市に位置する偏差値66の進学校で、学力・スポーツともに全国トップクラスの実績を誇る。

1957年の開校以来、多彩なコース編成と国際的視野を持つ教育に力を入れている進学校。

設置されている学科は普通科のみだが、「尚学パイオニアコース」と「尚学チャレンジャーコース」「最難関大志望コース」「私立大志望コース」など多くのクラスに分かれる。

東大や京大などの難関大学への進学者を多く輩出し、部活動も盛んで、野球部は特に県内外から注目。

春の選抜大会では1999年に悲願の県勢初優勝。2008年には現福岡ソフトバンクホークスの東浜巨、嶺井博希のバッテリーで勝ち上がり、2度目の春王者に輝いた。

現在でも強豪校として知られており、夏の甲子園ではこれまでにベスト8へ2回進出した実績がある。

主なOB選手

安仁屋宗八、真喜志康永、比嘉寿光、伊志嶺翔大、東浜巨、嶺井博希、砂川リチャード、岡留英貴ら

3位：日本大学山形高校

偏差値：68

所在地：山形県

正式名称：日本大学山形高等学校

＜選手権大会成績＞

出場回数：20回

優勝：0回

準優勝：0回

ベスト4：1回

ベスト8：1回

日大山形高校は、山形県山形市にある偏差値68の進学校で、日本大学の附属校として高い学力と部活動の両立を実現している、文武両道の名門校だ。

学科は普通科のみが設置されており、「特進コース」と「進学コースI・II」、スポーツ推薦入学者による「スポーツクラス」など、生徒の多種多様な目標を文武両道で追い求めるコースがそろっている。

山形県内の私立高校の中で最も高い進学率を誇っており、日本大学をはじめ国公立や私立大学への進学者を輩出。

野球部は夏の甲子園でベスト4が1回、ベスト8が1回と、着実に全国の舞台で実績を重ねている。

2013年の夏には、現在阪神タイガースで活躍している中野拓夢らを擁してベスト4進出まで進出。山形県勢として快挙となり、大きな話題を呼んだ。

優勝経験はまだないが、堅実な守備と粘り強い試合運びが特徴で、今後のさらなる飛躍が期待されている。

主なOB選手

栗原健太、奥村展征、中野拓夢ら

2位：日本大学第三高等学校

偏差値：68

所在地：東京都

正式名称：日本大学第三高等学校

＜選手権大会成績＞

出場回数：20回

優勝：2回

準優勝：0回

ベスト4：1回

ベスト8：5回

日大三高校は、東京都町田市にある進学校で、日本大学系列の中でも特に全国的な知名度を誇る名門校だ。

学科は普通科のみで「普通クラス」と「特進クラス」「スポーツクラス」に分かれている。

偏差値68とされる特進クラスでは、大学への進学率は8割近くを誇っており、日本大学のほか、国公立大学への進学者も毎年輩出。

学業と部活動の両立を重視しており、特に野球部は全国屈指の強豪として知られている。

夏の甲子園では優勝2回、ベスト4が1回、ベスト8が5回と、輝かしい実績を誇る。

攻守にバランスの取れたチームづくりと、ハイレベルな戦術・技術で、常に上位進出が期待される存在だ。

過去の優勝経験からも分かるとおり、勝負強さとプレッシャーに打ち勝つ精神力は折り紙付きで、甲子園でも毎年注目される高校だ。

主なOB選手

根本陸夫、関根潤三、大橋穣、近藤一樹、山﨑福也、髙山俊、伊藤裕季也、坂倉将吾ら

1位：智辯学園和歌山高等学校

偏差値：73

所在地：和歌山県

正式名称：智辯学園和歌山高等学校

＜選手権大会成績＞

出場回数：28回

優勝：3回

準優勝：1回

ベスト4：2回

ベスト8：1回

智弁和歌山高校は、和歌山県和歌山市に位置する偏差値73の難関進学校で、全国でもトップレベルの学力と圧倒的な野球実績を兼ね備えた、文武両道の名門校だ。

高校には「中高6年一貫コース」高校から入学する「編入コース」硬式野球部のみの「スポーツコース」があり、生徒の多種多様な目標を文武両道で追い求めるコースが充実。

和歌山県内の私立高校の中ではトップクラスの偏差値を誇り、東大、京大、早慶、国公立医学部など毎年難関大学に多くの生徒を輩出。

硬式野球部は全国屈指の強豪として知られ、夏の甲子園では優勝3回、準優勝1回、ベスト4が2回、ベスト8が1回と、圧倒的な実績を誇る。

伝統的に強打を武器とし、全国の強豪校を相手に、数々の名勝負を繰り広げてきた。

高い学力を持つ選手が集い、知性と戦術を兼ね備えた試合運びは、常に注目の的となっている。

智弁和歌山は、まさに「野球エリート」の象徴ともいえる存在で、甲子園優勝候補の常連として、全国の高校球児の憧れとなっている。

主なOB選手

中谷仁、喜多隆志、武内晋一、橋本良平、岡田俊哉、西川遥輝、東妻勇輔、黒原拓未、東妻純平、黒川史陽ら

【了】