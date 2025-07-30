【表】夏の甲子園2025　出場校一覧

高校野球　最新情報

　第107回全国高校野球選手権大会の地方大会が29日に終了し、49代表校すべてが出揃った。昨夏の甲子園で優勝した京都国際（京都）、今春の選抜を制した横浜（神奈川）などの強豪をはじめ、未来富山（富山）や綾羽（滋賀）などの初出場校も5校名を連ねた。ここでは、今夏の甲子園に出場する49代表を紹介する。

 

【一覧】2025年夏の甲子園49代表校がこちら

 

 

出場校一覧

地区

出場校

出場回数

北北海道旭川志峯3年ぶり11回目

南北海道北海2年ぶり41回目

青森弘前学院聖愛4年ぶり3回目

岩手花巻東3年連続13回目

秋田金足農2年連続8回目

山形日大山形2年ぶり20回目

宮城仙台育英2年ぶり31回目

福島聖光学院4年連続20回目

茨城明秀日立3年ぶり2回目

栃木青藍泰斗35年ぶり2回目

群馬健大高崎2年連続5回目

埼玉叡明初出場

山梨山梨学院3年ぶり11回目

千葉市船橋3年ぶり7回目

東東京関東第一2年連続10回目

西東京日大三2年ぶり20回目

神奈川横浜3年ぶり21回目

長野松商学園4年ぶり38回目

新潟中越7年ぶり12回目

富山未来富山初出場

石川小松大谷2年連続4回目

福井敦賀気比3年ぶり12回目

静岡聖隷クリストファー初出場

愛知豊橋中央初出場

岐阜県岐阜商3年ぶり31回目

三重津田学園6年ぶり3回目

滋賀綾羽初出場

京都京都国際2年連続4回目

奈良天理3年ぶり30回目

和歌山智弁和歌山2年連続28回目

大阪東大阪大柏原14年ぶり2回目

兵庫東洋大姫路14年ぶり13回目

岡山岡山学芸館2年連続4回目

鳥取鳥取城北2年連続7回目

広島広陵3年連続26回目

島根開星8年ぶり11回目

山口高川学園4年ぶり3回目

香川尽誠学園9年ぶり12回目

愛媛済美7年ぶり7回目

徳島鳴門3年ぶり15回目

高知高知中央2年ぶり2回目

福岡西日本短大付2年連続8回目

佐賀佐賀北6年ぶり6回目

長崎創成館3年連続5回目

熊本東海大熊本星翔2年ぶり4回目

大分明豊5年連続11回目

宮崎宮崎商2年連続7回目

鹿児島神村学園3年連続8回目

沖縄沖縄尚学2年ぶり11回目

 

【了】