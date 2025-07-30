【表】夏の甲子園2025　出場校一覧

高校野球 最新情報
第107回全国高校野球選手権大会の地方大会が29日に終了し、49代表校すべてが出揃った。昨夏の甲子園で優勝した京都国際（京都）、今春の選抜を制した横浜（神奈川）などの強豪をはじめ、未来富山（富山）や綾羽（滋賀）などの初出場校も5校名を連ねた。ここでは、今夏の甲子園に出場する49代表を紹介する。
【一覧】2025年夏の甲子園49代表校がこちら
出場校一覧
地区
出場校
出場回数
北北海道旭川志峯3年ぶり11回目
南北海道北海2年ぶり41回目
青森弘前学院聖愛4年ぶり3回目
岩手花巻東3年連続13回目
秋田金足農2年連続8回目
山形日大山形2年ぶり20回目
宮城仙台育英2年ぶり31回目
福島聖光学院4年連続20回目
茨城明秀日立3年ぶり2回目
栃木青藍泰斗35年ぶり2回目
群馬健大高崎2年連続5回目
埼玉叡明初出場
山梨山梨学院3年ぶり11回目
千葉市船橋3年ぶり7回目
東東京関東第一2年連続10回目
西東京日大三2年ぶり20回目
神奈川横浜3年ぶり21回目
長野松商学園4年ぶり38回目
新潟中越7年ぶり12回目
富山未来富山初出場
石川小松大谷2年連続4回目
福井敦賀気比3年ぶり12回目
静岡聖隷クリストファー初出場
愛知豊橋中央初出場
岐阜県岐阜商3年ぶり31回目
三重津田学園6年ぶり3回目
滋賀綾羽初出場
京都京都国際2年連続4回目
奈良天理3年ぶり30回目
和歌山智弁和歌山2年連続28回目
大阪東大阪大柏原14年ぶり2回目
兵庫東洋大姫路14年ぶり13回目
岡山岡山学芸館2年連続4回目
鳥取鳥取城北2年連続7回目
広島広陵3年連続26回目
島根開星8年ぶり11回目
山口高川学園4年ぶり3回目
香川尽誠学園9年ぶり12回目
愛媛済美7年ぶり7回目
徳島鳴門3年ぶり15回目
高知高知中央2年ぶり2回目
福岡西日本短大付2年連続8回目
佐賀佐賀北6年ぶり6回目
長崎創成館3年連続5回目
熊本東海大熊本星翔2年ぶり4回目
大分明豊5年連続11回目
宮崎宮崎商2年連続7回目
鹿児島神村学園3年連続8回目
沖縄沖縄尚学2年ぶり11回目
【了】