ファミリーマートは6月24日、ポケモンとのタイアップを実施し、ポケモンの「イーブイ」と、その進化形のポケモンたちをイメージしたオリジナル商品を全国のファミリーマートで発売する。

ファミマにイーブイたちたちが大集合

イーブイたちをイメージしたオリジナル商品が登場

ポケモンの「イーブイ」とその進化形たちをイメージしたオリジナル商品が登場する。「チョコバナナフラッペ(イーブイ・ピカチュウ)」(350円)は、イーブイとピカチュウをイメージしたチョコバナナ味のフラッペ。完熟バナナを使用したバナナ味のかき氷に、くちどけのよいチョコチップを加えた。パリパリとした食感となめらかな舌ざわりが楽しめる。パッケージは2種類。

「シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド」(430円)は、シャワーズ、サンダース、ブースターの3匹をイメージした彩りの良い具材を挟んだサラダチキンのBOXサンド。

「リーフィアのはっぱカッターロールケーキ(抹茶ミルククリーム)」(178円)は、抹茶ミルククリームを巻いたロールケーキ。リーフィアをイメージし、生地には葉っぱのような模様が入っている。

「グレイシアのふぶき ラムネわらび餅」(168円)は、グレイシアをイメージした青いわらび餅。氷をイメージしたじゃりじゃり食感が楽しめるラムネ味のクリームを、わらび餅で包み込んだ。

「ニンフィアのあまえるピーチゼリードリンク」(268円)は、ニンフィアが可愛いパッケージの桃果肉入りのゼリードリンクで、パッケージは全2種類。

「タオルinポーチ(エーフィ・ブラッキー)」(2,000円)は、ポーチ、タオル、タオル付ポーチの3WAYで使えて、コンパクトに持ち運べる、エーフィとブラッキーがデザインされたタオルinポーチ。6月24日10時以降順次発売され、全店舗で各約39,000個の販売となる。ファミマオンラインでの抽選受付期間は、6月24日10:00~7月14日23:59まで。

オリジナルグッズが当たる「ファミペイ」スタンプ企画

キャンペーン期間中に対象商品を購入し、「ファミペイ」でスタンプをためると、スマートフォン向けポケモンカードゲーム『Pokémon Trading Card Game Pocket』内でアイテムと交換できる「プレゼントコード」が必ずもらえるキャンペーンも同時開催する。

スタンプを2個ためると交換できるアイテムは「パック砂時計」12個と「チャレンジ砂時計」12個。プレゼントコードは1アカウントにつき1回まで取得可能。プレゼントコードの引き換え期限は8月31日までとなる。

パック砂時計とチャレンジ砂時計がもらえる

また、スタンプを4個ためると、抽選で50名にエーフィ・ブラッキーがデザインされたオリジナルのコンビニエンスウェアアイテムセットが当たる。

オリジナルのコンビニエンスウェアアイテムセットが当たる

対象商品は、チョコバナナフラッペ、シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド、リーフィアのはっぱカッターロールケーキ(抹茶ミルククリーム)、グレイシアのふぶき ラムネわらび餅」「ニンフィアのあまえるピーチゼリードリンク。チョコバナナフラッペとサラダチキンサンドでは、1つ購入につき、スタンプが2個たまる。

オリジナルアクリルキーホルダーがもらえる

期間中、対象商品を2品購入ごとに、イーブイたちのオリジナルアクリルキーホルダーがいずれか1個もらえる。キャンペーンは6月24日AM10:00~7月14日まで。景品が無くなり次第終了となる。

第1弾(6月24日AM10:00~)では、イーブイ(オスのすがた)、シャワーズ、サンダース、ブースター、ニンフィアの全5種がデザインされたアクリルキーホルダーがもらえる。

第1弾アクリルキーホルダー

第2弾は7月1日AM10:00からで、イーブイ(メスのすがた)、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシアの全5種がデザインされたアクリルキーホルダーがもらえる。

第2弾アクリルキーホルダー

ファミマのアプリでスタンプ企画を開催

期間中、「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じてお好みのコースに応募すると、抽選でキャンペーン限定グッズなどが、合計250名に当たる。スタンプ2個で「ファミマポイント 500円相当」が200名に、スタンプ4個でイーブイと進化形たちがデザインされたオリジナルの小箱3種セットが抽選で50名に当たる。

イーブイと進化形たちがデザインされたオリジナルの小箱3種セット

以下の販促物がついた商品が対象となる。キャンペーン期間は6月24日~7月14日まで。応募期間は6月24日~7月18日まで。

対象商品

©Pokémon. ©Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。