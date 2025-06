スリック・リックが26年ぶりアルバム『Victory』リリース、リード曲にはNASが参加

ヒップホップ界の最も優れたストーリーテラーであり、カルチャーアイコンであるスリック・リックが、26年ぶりにニューアルバム『Victory』をリリースした。

ニューアルバム『Victory』は、多方面で創造性を発揮するイドリス・エルバとの共同監修により制作。エルバのレコードレーベル7WallaceとNASらを擁するMass Appealとの共同により、映像を伴ったビジュアルアルバムとしてリリースされた。フォーカストラック「Documents」にはアメリカの重鎮ラッパーNASが参加している。

スリック・リックはこう語る。「アルバム『Victory』が体現するのは、忍耐、ストーリーテリング、イマジネーション、そして進化に他ならない。アートとハートの視覚的融合であり、私がこれまでに歩んできた道と、これから向かう道を反映したソニックジャーニーなのだ。『Victory』は単なる音楽ではなく、大胆不敵なステートメントであり、英国の最高の芸術だ!」。

また、イドリス・エルバは「スリック・リックとの仕事をやった…故郷の英国に戻り、ヒップホップ界に素晴らしい貢献ができた。とても幸せなこと。文字通りの贈り物だ!」と語り、NASはこう述べる。「スリック・リックとは長く一緒に仕事をしてきた仲。彼とスタジオに戻り、この新曲を作ることができて最高だった。彼はヒップホップカルチャーに多大な影響を与えてきた人物であり、彼がこのプロジェクトを次世代ファンと共有するのを楽しみにしている」。

このプロジェクトで核を成すのは、ビヨンセの『Black Is King』の製作にも関わったメジ・アラビ(Meji Alabi)監督による30分の没入型映画であり、大胆なイメージを創造し、物語に深みをもたらしている。この美的ビジョンのためにスリック・リックはレジェンド写真家であるジョナサン・マニオンと、ブランドストーリーテラーであるエクエイター・スタジオとコラボ。音楽はヤング・グルによりミックスされ、アルバムのアートワークと展開は、英国の代理店PAQとリック自身のTeam Eye Patchが協力した。

4年の歳月をかけて制作されたニューアルバム『Victory』は、リックの生まれ故郷であるロンドンとフランスでソングライティングされレコーディング。目を見張る映像は、アメリカ、イギリス、アフリカの3大陸で撮影された。その結果、大陸を超えたリックのルーツにオマージュを捧げ、リリックの深み、シネマティックな魅力、そしてジャンルを超えた芸術性が満載されている。

<リリース情報>

スリック・リック

『Victory』

配信中

https://slick-rick.sng.to/victory

レーベル:Mass Appeal

=収録曲=

1. Victory Intro

2. Stress

3. Angelic

4. Foreign

5. I Did That

6. Come On Let's Go

7. Landlord

8. Mother Teresa

9. Spirit To Cry

10. Documents

11. So You're Having My Baby

12. Cuz I'm Here

13. Matrix

14. We're Not Losing

15. Another Great Adventure