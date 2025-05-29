JR東日本商事は29日、「カシオペア運行開始25周年YEAR」を記念して、「カシオペア」グッズ3種(カードケース、メッキキーホルダー、A4クリアファイル / JR東日本商品化許諾済)を6月1日から販売開始すると発表した。
カードケースはメタリックな素材にEF510形とEF81形、「カシオペア」客車をデザイン。サイズは縦9.6cm・横6cm・厚み0.5cm、価格は1,210円。メッキキーホルダーはメッキ素材にEF510形とEF81形、「カシオペア」客車の顔をデザインで、価格は880円。A4クリアファイルはEF510形とEF81形、「カシオペア」客車の顔をデザインしたほか、「カシオペア」の詳細も描かれた。サイズは縦31cm・横22cm・高さ0.1cm、価格は440円。
各商品とも、JR東日本商事が運営する「TRAINIART(トレニアート)」などで6月1日に発売される。「ミュージアムショップ TRAINIART 鉄道博物館店」「TRAINIART TOKYO グランスタ店」といった実店舗に加え、オンラインストア「TRAINIART JRE MALL店」でも取り扱う。秋田エリアの「NewDays 秋田ぽぽろーど店」「NewDays 秋田中央口」「おみやげ処 こまち苑」「東北めぐり いろといろ秋田店」でも取り扱うとのこと。