バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム SEED DESTINY』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月23日16時より予約を受け付ける。2025年11月発送予定・

2025年11月発送予定「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」(8,250円) ※本商品にフィギュア本体は付属しない

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」は、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム［Re：Coordinate］」(別売り・受注終了)専用のエフェクトセット。

大ボリュームの「光の翼×2」や「ビームブーメランエフェクトパーツ×2」、「大型パルマフィオキーナ左右」エフェクトパーツ、「アロンダイト(大)」「アロンダイト用エフェクトパーツ」、「高エネルギー長射程ビーム砲(大)」「ウイング固定パーツ左右」が付属。さらに、専用の「支柱パーツ一式」が付属する。

また「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム ［Re：Coordinate］」(別売りと並べて迫力あるディスプレイも可能となる。

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