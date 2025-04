WOWOWは、5月4日に『7 S.T.A.R.S.~7つの答え~佐藤アツヒロが繋ぐ光GENJIの現在(いま)』(20:00~ WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド※放送・配信終了後~WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり)の第5話を放送・配信する。

1987年にデビューした"昭和の最強アイドル"光GENJI。次々と生み出されるヒットソングはチャートを独占し、あらゆるメディアが光GENJI一色に染まるなど社会現象を巻き起こした。光GENJIが解散して30年が経過した今、デビュー当時の最年少メンバーだった佐藤アツヒロが、ひとつの強い想いを胸に元メンバーのもとに訪ねるドキュメンタリーシリーズの『7 S.T.A.R.S. ~7つの答え~佐藤アツヒロが繋ぐ光GENJIの現在(いま)』。「当時、俺以外之メンバーが一体何を思ってどういう時間を過ごしていたのか聞いてみたかったりするんです。光GENJIのメンバー同士、この年齢になった今だから話したいことや話せることが沢山ある気がするんです」と語った佐藤が、30年の時を経て当時のリアルが浮き彫りになっていく瞬間をカメラが見つめる。

第2話で佐藤は赤坂晃に会うため宮古島を訪ね、第3話ではグループ解散前年に脱退した大沢樹生と今だから話せる互いの本音を語り合った。第4話には内海光司、佐藤寛之、山本淳一が登場。当時の思い出話や番組への出演に難色を示した理由を赤裸々に語った。

5月4日放送・配信の第5話では、引き続き内海光司、佐藤寛之、山本淳一の3人が出演し、光GENJIに対するそれぞれの考えや想いを語る。また、第5話では佐藤は光GENJIに楽曲を提供したASKAの元を訪問。「ガラスの十代」や「STAR LIGHT」、「パラダイス銀河」といった名曲を光GENJIに提供したASKAが、アツヒロと何を話し彼の想いにどう応えるのか、ファンならずとも見どころが尽きない。なお、第1~4話は、現在WOWOWオンデマンドで配信中。

【編集部MEMO】

ASKAは、1958年2月24日生まれ。67歳。福岡県出身。1979年にチャゲ&飛鳥(後にCHAGE and ASKAに改名)でデビュー。CHAGE and ASKAとして「SAY YES」、「YAH YAH YAH」、「LOVE SONG」など数々の名曲を世に送り出す一方で、KANに「愛は勝つ」、葛城ユキに「ボヘミアン」を提供。光GENJIにも大ヒットを記録した「ガラスの十代」、「STAR LIGHT」や「パラダイス銀河」など数多くの楽曲を提供した。2009年にCHAGE and ASKAの無期限活動休止を発表。2019年8月に同ユニットの脱退を発表した。現在はソロとして活躍中。