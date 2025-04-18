榊原信行CEO、スダリオ剛、上田幹雄、シビサイ頌真が11日、『RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント抽選会』に登場。ジョゼ・アウグスト、マレク・サモチュク、アレクサンダー・ソルダトキン、ダニエル・ジェームス、らが参戦するトーナメントの組み合わせが決まった。
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