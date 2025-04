三井住友カードは4月1日より、VJAと協働し、抽選でユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切イベントが当たる「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待&キャッシュバックキャンペーン」を実施している。

キャンペーン期間は4月1日~9月30日までで、対象カードは三井住友カードの個人・ビジネスカード会員およびVJAグループに所属する銀行・金融機関系カード会社各社が発行する個人・ビジネスカード会員となる。なお、銀聯、コーポレートカード、一部提携カード、デビットカード、プリペイドカードなどは対象外となる。また、Oliveについてはクレジットモードを追加し、同モードで利用した場合のみ対象となる。

本キャンペーンでは、Aコース・Bコース・Cコースのいずれかを選び、エントリーできる。

Aコース(2名分)では、1等として「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン宿泊&パーク貸切イベント招待」が50組100名に提供される。また、2等としてパーク貸切イベントへの招待が2,950組5,900名に提供される。

Bコース(4名分)では、1等として同様にホテル宿泊&貸切イベントへの招待が50組200名に、2等として貸切イベントへの招待が1,200組4,800名に提供される。

Cコースでは、1万円のキャッシュバックが抽選で2,000名に当たる。

キャンペーンの申し込みには、コース選択とVpassからのエントリーが必要となる。対象期間中に対象のクレジットカードで合計5万円以上(税込)を利用することが条件。税込5万円を1口として抽選が行われ、当選者には貸切イベントのチケットが発送されるか、キャッシュバックが実施される。なお、貸切イベントの開催は2026年3月6日を予定している。

