BACONは3月27日〜4月7日、87組の人気猫クリエイターたちが集結する合同写真展&物販展「ねこ休み展」を、千葉県の柏タカシマヤにて開催する。

今回は、10周年記念として特設スペースにて人気クリエイターたちが手掛ける限定グッズを展開するほか、新作の展示や過去に出展した猫による作品展示も予定している。

写真展には、Instagramでフォロワー数97万人を誇る「うにちゃん(@unico_uniuni)」をはじめ、「むぎめし家(@mugimeshi323)」や「Muu(@muu_daybyday)」、マンチカンのコンビとして知られる「短足マンチカンのプリンとメル(@purinnyan)」も登場する。

「なごむ(@matsumotoooooo)」や双子猫の「アメカヌ(@riepoyonn)」なども出展予定となっている。

会場内の特設スペースでは、人気クリエイター「Cats in the room.(@mimumoco)」によるPOP UP EVENTを開催。限定アイテムやアート作品を特別に展開する。

そのほか、柏高島屋限定オリジナルマグネットと記念ロンTのプレゼントキャンペーンも実施する。

開催時間は、10時30分〜19時30分(閉場)。入場料は一般・大学・高校生500円。