バンダイスピリッツは、「デジタルモンスターCOLOR ゴジラ 70th Edition ウォーグレイモン:“G”侵食モードカラー/ウォーグレイモン:“G”侵食モード クラシックカラー」(各7,700円)の予約受付をバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月20日15時に開始する。商品のお届けは2025年8月予定。

「デジタルモンスターCOLOR ゴジラ 70th Edition ウォーグレイモン:“G”侵食モードカラー/ウォーグレイモン:“G”侵食モード クラシックカラー」(各7,700円))

「デジタルモンスターCOLOR ゴジラ 70th Edition ウォーグレイモン:“G”侵食モードカラー/ウォーグレイモン:“G”侵食モード クラシックカラー」は、ゴジラ70周年を記念したアニバーサリーアイテムとして、「デジタルモンスターCOLOR」とコラボしたアイテム。

本体カラーは「ウォーグレイモン:“G”侵食モード クラシックカラー」と「ウォーグレイモン:“G”侵食モードカラー」の2種。本体には、UVプリンタによる印刷技術を採用し、全面にデジモンキャラクターデザイナー・渡辺けんじ氏描き下ろしのコラボモンスターデザインを印刷することで、迫力のある外観を実現。ゴジラ70周年を感じさせる白黒の映画からカラーに変遷していく様を商品本体でも表現している。なお、本体プログラムは「ウォーグレイモン:“G”侵食モードカラー」「ウォーグレイモン:“G”侵食モード クラシックカラー」ともに同じプログラムを使用しており、遊びの内容はどちらのカラーも同一。

本商品は、発売済みの「デジタルモンスターCOLOR」シリーズ同様に、引き続き、カラー液晶と充電池を内蔵しており、背景デザインの変更も可能になっている。付属の充電ケーブル(USB Type-Cに対応)で充電することも可能。

収録キャラは全34体。デジモンに加え、デジタルモンスターの世界に襲来した、ゴジラをはじめとした怪獣たちもラインナップされる。また、ゴジラ70周年を記念してコラボモンスターの「メタルグレイモン:“G”侵食モード」「スカルグレイモン:“G”侵食モード」「ムゲンドラモン:3式〈改〉モード」「ウォーグレイモン:“G”侵食モード」の4体も収録。玩具内で育成することができる(収録キャラはコラボモンスターも含めて全34体)。

他にも「ゴジラのテーマ」が再生され、カットインも表示される「怪獣襲来呼び出し」でのバトルをはじめ、トレーニングでは対G兵器やM.O.G.E.R.A.も登場。また、バトルや育成によって変化するG細胞の侵食率を表す「G細胞活性値」によっても進化するキャラが決まるなど、本コラボ商品ならではの仕様を搭載している。

なお本商品はユーザーサポート機能として、発売済みのCOLORシリーズ同様に、コールドさせている間は成長がストップし、おなかや筋力が減らなくなるコールドモードや、育成中のキャラを1体までバックアップとして保存できるバックアップシステムを搭載。同一シリーズはもちろん、過去のCOLORシリーズとも通信バトルが可能だ(「デジタルモンスターCOLOR ゴジラ 70th Edition」シリーズと発売済みの「デジタルモンスターCOLOR」「デジモンペンデュラムCOLOR」シリーズのみに通信対応)。

TM & (c) TOHO CO., LTD. (c)BANDAI・PLEX