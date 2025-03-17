株式会社バンダイ キャンディ事業部は、サッカー日本代表選手のコレクションカードが封入された、「ツインウエハース サッカー日本代表ver.」を、2025年3月17日(月)より発売する。
■商品特長
本商品は、サッカー日本代表選手の実写カード付きのツインウエハース。付属のカードは全て豪華なメタリック仕様を施し、27名の選手たちを収録した全56種をラインナップした。
さらにレアカードには選手のサインを金色箔でプリントし、裏面には選手たちのプロフィールを記載。ファンならコレクションをしたくなる内容となっている。
■カードラインナップ(順不同)
※選出基準：2024年6月～9月 日本代表戦出場時間上位27名
＜GK＞
大迫 敬介／前川 黛也／鈴木 彩艶
＜DF＞
谷口 彰悟／板倉 滉／町田 浩樹／冨安 健洋／伊藤 洋輝／橋岡 大樹／菅原 由勢
＜MF／FW＞
遠藤 航／南野 拓実／鎌田 大地／三笘 薫／前田 大然／田中 碧／中村 敬斗／伊東 純也／守田 英正
相馬 勇紀／小川 航基／旗手 怜央／堂安 律／上田 綺世／川村 拓夢／久保 建英／鈴木 唯人
＜SP＞
中村 俊輔／小野 伸二
さらに今回の新発売を記念し、商品を購入して応募するとバンダイオリジナル アディダス サッカー日本代表 2024 レプリカ ユニフォームが当たるスペシャルキャンペーンを、2025年3月17日(月)より開始する。一部の景品には元サッカー日本代表の中村 俊輔氏・小野 伸二氏のサイン入り！