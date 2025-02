3月2日に東京・CITY HALL&GALLERY GOTANDAで開催されるアイドルイベント『IDOL ∞ INFINITY vol.6』が、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」にて無料独占ライブ配信されることが決定した。

『IDOL ∞ INFINITY vol.6』

総勢29組の人気アイドルが次々と登場

『IDOL ∞ INFINITY vol.6』には、総勢29組のアイドルが次々と登場。対バン形式で10時間にわたって圧巻のパフォーマンスを披露する。「17LIVE」では、公演終了後に期間限定で全編無料アーカイブ配信の公開も予定している。

出演アイドル

Layn

キュン!?恋堕ちキューピッド

かかかぶぶぶききき!!!

FULIT BOX

LilyS/ash

THE ENCORE

ベンジャス!

PLATINUM Princess研究生

Drug&Drop

オカシリゾート

わんふぁす!

君とのシナリオ

AsIs

にっぽん!真骨頂

スプスラッシュ

スターチスのラブレター

Blueberry Girls

BOCCHI。

Hey!Mommy!

EYE CANDY

ANA KIE

パラレルサイダー

なんキニ!

LarmeR

I MY ME MINE

天使にはなれない

まねきケチャ

Ma’Scar’Piece

SCRAMBLE SMILE