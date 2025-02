BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部は2月21日、ハズレなしのキャラクターくじの最新作「一番くじ 森永乳業 Pino」(700円)を順次発売する。

「一番くじ 森永乳業 Pino」

同商品は、「森永乳業 Pino」をモチーフにした、クッション、ブランケット、ライトなどのアイテムとなっている。

A賞にはPinoのパッケージをデザインした約52cmのクッション、B賞にはチョコアソートの個包装をイメージしたデザインのブランケット、C賞には3色に光るライトを用意。

そのほか、マグカップ&マドラースプーン、ヘアクリップ、ジッパーバッグなども当たる。

ラストワン賞は、A賞と裏面デザイン違いのクッション。ダブルチャンスキャンペーンも実施予定となっている。

ローソン、ミニストップ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、一部の衣料量販店、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで取り扱う。

(C) MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.