グリーンハウスは、サンリオのキャラクター、ハローキティ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンをあしらった専用デザインベルトを付属、本製品のために収録した各キャラクターの専用ボイスが流れるスマートウォッチ「GH-SMWL」シリーズを新発売する。発売予定日は2025年2月中旬、価格はオープンプライス。

スマートウォッチとしては国内初となるサンリオキャラクターズをあしらった本製品は、サンリオキャラクターズを代表する人気キャラクター達が、大人でも違和感なく着けられるパステルビビットなデザインでスマートウォッチとして登場。アラーム・SNSなどの通知音は、本製品のために収録した各キャラクターの専用ボイス、画面表示は6種類のキャラクター専用文字盤から選ぶ事ができる。

キャラクターグッズとして以外にも心拍数、睡眠モニター、歩数、活動距離、消費カロリー、表皮温度、血中酸素飽和度を計測して着用者を24時間健康管理したり、電話の着信やメール、SNS、LINEなどのアプリ通知や「本製品からスマートフォンを探す」「スマートフォンから本製品を探す」機能など多彩な機能が盛り込まれており、スマートウォッチとして必要とされる機能がそろっている。

日本語仕様の専用アプリ「CharaLife」は、インバウンド需要に合わせ、多言語対応もしており、本体の表示言語を13言語からお選びいただけるとともに、英語、中国語の取扱説明書をWebページからダウンロードできる。

[ハローキティ]GH-SMWL-KT / 4511677139406

[クロミ]GH-SMWL-KU / 4511677139413

[シナモロール]GH-SMWL-CN / 4511677139437

[ポムポムプリン]GH-SMWL-PN / 4511677139420

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656254