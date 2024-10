リトプラとタカラトミー、イトーヨーカ堂は、タカラトミーのおもちゃの世界観にリトルプラネットのXR技術が融合した体験型アトラクション・新業態のトイ&プレイパーク「タカラトミープラネット」を、11月22日に「イトーヨーカドーアリオ亀有」の体感型おもちゃ売場「TOYLO PARK (トイロパーク)」内にオープンする。

人々の"夢中"を生み出し続けるタカラトミーのおもちゃの世界観をデジタルの力で拡張した"次世代のアソビ"の数々が登場。まるでおもちゃの世界に入り込んだかのような、没入感あふれる体験を届ける。

また、「タカラトミー」の商号を冠した常設施設は国内外で初出店。タカラトミーのゆかりの地・葛飾で、世界中で愛されるタカラトミーのおもちゃをテーマにした計8種の体験型アトラクションを、三世代で一緒に楽しむことができる。

「トミカ デザインレーシング / TOMICA DESIGN RACING」では、自分の手でデザインした世界に1台だけのトミカで、白熱のカーレースに参戦! 車体の色によってスピードや性能が変わるため、想像力を働かせながら最速のトミカを生み出すことができる。まるでトミカワールドの中に入り込んだような、没入感あふれるレース場にも注目。

「トミカ デザインレーシング / TOMICA DESIGN RACING」

「プラレールファンタジーワールド / PLARAIL FANTASY WORLD」では、思いのままにレールをつなげて鉄道車両を走らせるプラレールの魅力はそのままに、最新デジタル技術によって世界観や遊びがパワーアップ。広大な海や流星群が広がる宇宙など、幻想空間をプラレールと一緒に旅する非現実的な体験を楽しむことができる。

「プラレールファンタジーワールド / PLARAIL FANTASY WORLD」

「リカちゃん おえかきデザインコレクション / LICCA MY DESIGN COLLECTION」では、リカちゃんの衣装をぬりえでデザインして、ファッションショーに出演。描いたデザインや色によって、リカちゃんや会場に変化が起きる。

「リカちゃん おえかきデザインコレクション / LICCA MY DESIGN COLLECTION」

「冒険! アニアキングダム / ANIA KINGDOM」では、動物や恐竜など、あらゆる生き物が暮らす「冒険大陸 アニアキングダム」の世界と、プロジェクションマッピングを駆使した次世代ボールプールが融合。巻き起こる試練の数々にみんなで力を合わせて立ち向かい、平和なアニアキングダムを取り戻す、体感系アトラクション。

「冒険! アニアキングダム / ANIA KINGDOM」

「無限∞黒ひげ危機一発 / POP-UP PIRATE INFINITY」は、パーティ-ゲームの定番「黒ひげ危機一発」がデジタル立体映像になって登場。無限に現れる「樽」に剣を刺して黒ひげを助けるゲーム。

「無限∞黒ひげ危機一発 / POP-UP PIRATE INFINITY」

「ベイブレードXRスタジアム / BEYBLADE XR STADIUM」では、現代版ベーゴマ「ベイブレード」の最新シリーズ「BEYBLADE X(ベイブレードエックス)」の対戦用スタジアムに最新テクノロジーが融合。ベイブレードの軌跡を光で彩る、次世代のベイバトルを体験できる。

「ベイブレードXRスタジアム / BEYBLADE XR STADIUM」

「タカラトミープラネット イトーヨーカドーアリオ亀有」は、11月22日にオープンする。営業時間は10:00~21:00。

利用料金は子ども(2~17歳)で平日30分800円~、1日フリーパス2,500円・休日30分1,000円~、1日フリーパス3,200円で、おとな(18歳以上)は平日800円、休日1,000円(延長料金なし)となっている。料金の詳細は11月以降に公式サイトにて公開予定。

