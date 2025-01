アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介と知念侑李が28日、神奈川県・神奈川県民ホールで開催されている中山優馬のコンサート「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES」にサプライズ登場。スペシャルユニット・NYCとしてパフォーマンスを披露した。

■中山優馬、1月末で現事務所を退所

昨年8月に、1月末をもってSTARTO ENTERTAINMENTから独立することを発表した中山。同事務所所属としては最後となる全5公演の「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES」は、中山がこれまで培ってきたエンターテイメントを詰め込んだライブとなっている。現在はソロで俳優・歌手として活躍している中山だが、過去には山田・知念らとの「NYC boys」、「NYC」としても活動。これらのユニットで2009年から2012年まで4年連続で『NHK紅白歌合戦』にも出演していた。昨年末には、中山がHey! Say! JUMPのコンサートに出向き、「ぜひ出演してほしい」と山田・知念に“公開オファー”する場面が。ファンの間では、果たして実現するのかと注目が集まっていた。

■山田涼介&知念侑李登場でNYC復活

“優馬コール”で幕を開けたコンサート。中山は「今日は祭りだぞー! 落ち着いてる暇ないぞー!」と煽りながら、軽快なダンスナンバー、ダンサーとの妖えんな絡みを見せる楽曲、しっとりと歌い上げるバラード、ステッキを使ったキュートなパフォーマンスと幅広い楽曲でファンを魅了していく。

そして前半戦が終わると、スクリーンに“Thanks Buddy”という文字が。NYC boysの楽曲「NYC」のイントロと共に山田と知念がステージに登場すると、客席からは悲鳴が。中山は涙目で「夢じゃないぞー!」と絶叫。山田が「NYCでーす!」と名乗ると、中山も「俺たちがNYCだ!」と続いた。「夢じゃないぞ! 誰か俺をぶん殴ってくれ! 痛みがあれば現実だから!」と大興奮の中山とは打って変わって、客席の反応を微笑ましく眺める山田、楽しそうな笑顔を見せる知念。NYCと客席で、息ぴったり、熱量たっぷりのコール&レスポンスも披露した。

2曲目の「よく遊びよく学べ」を歌い終わると、中山が「来てくれたぞ! 山田くんと知念くん!」と改めて二人を紹介。山田が「中山優馬のこと好きですかー!」と客席に問いかけると、中山は「NYCが好きかー!」と重ねた。中山が「山田くん、歌詞間違えてた」とツッコむと「やめろ(笑)」とはにかむ山田。知念は「楽しいよ、なんかもう……」と満足げな表情を浮かべる。

中山が「この日を迎えられるなんて信じられない。(3人でステージに立った)最後がいつかも覚えてない。今、ぱっと思い出したのは野球大会」と話すと客席が「あぁ……」と声をそろえ、山田は「なんで皆さん覚えてるの?」とビックリ。中山が「『勇気100%』を歌うときに、行くぞ! って山田くんがマウンドに走っていって、俺と知念くんがついていって。(河合)郁人くんが機転を利かせて『NYCだ! NYCがマウンドにそろってる!』って言ってくれて」と振り返る。知念が「最新シングルでいうと『ハイナ!』」とNYCとして最後のシングルを挙げると、山田は「知ってます!?」と客席を心配。しかし、中山が歌い出すと観客もそれに続いて歌い出し、盛り上がりを見せた。

客席には、timeleszの佐藤勝利と松島聡の姿も。菊池風磨がいなかったことについて山田は、「一番うるさいやついないの? いないようじゃ無理か、あいつはいてくれないと」と、話題の“菊池風磨構文”で会場を沸かせる。

中山から独立の報告を一番に受けたという山田は、「びっくりしたはしたけど、こういう時代ですから。いろんなことができる時代になりましたからね、これからもたくさんの皆さんに夢とエンタメを届けてほしい」とメッセージ。中山が「またお二人と一緒にできるように」と意気込むと、山田は「解散するって一言も言ってないし。まだ宙ぶらりんの状態だからね」と未来を匂わせ、知念と共に笑顔で去っていった。

ステージに一人になった中山は再び目に涙を浮かべ、「愛されてますね、僕は……」とポツリ。「NYCの景色が見れると思ってなかったというか。皆さんと同じくらい衝撃を受けてるんです」と感無量の様子だった。

■中山優馬、ファンに感謝「本当に僕は幸せ者」

後半戦では懐かしの楽曲のほか、モノマネも披露して会場を沸かせた中山。「18年かな、19年かな、人生の多くを皆さんと共に費やすことができて本当に僕は幸せ者」とファンに感謝し、「これからも自分の目指す道、表現を求めて進んでいきたいと思っているので、その道の先でもまた皆さんとお会いできるのを楽しみにしています」とメッセージを送った。

同コンサートは残り2公演。29日には神奈川県民ホールで、31日にはグランキューブ大阪 メインホールで開催される。