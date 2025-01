イマオコーポレーションは1月20日、ドイツのファッションバッグブランドのNotabagから「Notabag×Letterpress Letters(ノットアバッグ・レタープレスレターズ)」の販売を開始した。

「TAKE IT SLOW Blue」

同商品は、トートバッグにもリュックサックにもなるポータブルバッグと、日本のクリエイティブスタジオのコラボによる日本限定モデル。

60〜70年代に作られた木製活字を使用し、活版印刷機でハンドプリントしたポスターをそのままデザインしており、ヴィンテージの木製活字ならではのキズやかすれも特徴となっている。

「TAKE IT SLOW Blue」、「TAKE IT SLOW Gray」、「IT'S IN THE BAG Golden」、「IT'S IN THE BAG Wine Red」の全4種類を展開しており、価格は各5,500円。

「TAKE IT SLOW Gray」

「IT'S IN THE BAG Golden」

「IT'S IN THE BAG Wine Red」

スペシャルパッケージでの提供となる。