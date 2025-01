日産自動車は1月10日、2025年限定デザインの「NISSAN BE@RBRICK “Sakura at Japanese Dawn 暁の桜" 100% & 400%」の予約販売を日産オンラインショップで開始し、日産グローバル本社ブティック、日産クロッシングでも販売を開始した(在庫がなくなり次第、販売終了)。

2025年限定デザイン「NISSAN BE@RBRICK “Sakura at Japanese Dawn 暁の桜" 100% & 400%」が誕生

■よりたくさんの人に「ワクワク」を感じてもらうことを目指し、新たにコラボ

同商品は、2023年に日産創立90周年を記念して販売された「NISSAN 90周年記念 BE@RBRICK 100% & 400%」に続くBE@RBRICKとの新作コラボグッズ。

「アートなトイ」として常識を打ち破り、独創性あふれる提案を発信し続けてきたBE@RBRICKの姿勢と日産のDNAが共鳴し、初のコラボレーションを行った2023年。それに引き続き、2025年も新たなコラボレーションが実現した。

日産は常に新しいアイディアや革新的なイノベーションで、ワクワクする未来を切り拓いてきた。手に取るたびに感じる「ワクワク」、それが同社の約束であり、常に進化し続けるブランドの象徴となっている。

今回のコラボレーションでは、ワクワクする未来を自動車という枠を超えて新たな形で具現化することで、よりたくさんの人に「ワクワク」を感じてもらうことを目指す。日産は「『NISSAN BE@RBRICK』を通じて、あなたも未来への旅に出かけませんか? 新しい日産の世界が、あなたを待っています」とコメントしている。

■2025年限定デザイン「NISSAN BE@RBRICK “Sakura at Japanese Dawn 暁の桜" 100% & 400%」

2025年限定デザインの「NISSAN BE@RBRICK “Sakura at Japanese Dawn 暁の桜" 100% & 400%」は、日産のデザインコンセプトである“Timeless Japanese Futurism"の重要な要素のひとつである“粋"を表現している。





夜明けの空を連想させる赤と黒のグラデーション

ブランドカラーである赤と黒のグラデーションが夜明けの空を連想させ、これから訪れる新しい1日の始まり、何かが起こりそうな新しいスタートを表現。これは、同社が常に新しい挑戦を続け、未来を見据えていることを示している。

また、目のラインは、電気の光を表している。クルマの電動化にどこよりも先駆けて取り組んできた同社が、これからもクリーンで持続可能な未来を目指すまっすぐな思いを、このシンプルなラインに込めた。

クリーンで持続可能な未来を目指すまっすぐな思いをシンプルなラインに込めた

BE@RBRICKのボディに舞っているのは、デジタル化された桜の花びら。桜は、今も昔も変わらず、日本へ春の訪れを告げる代名詞として描かれてきた。デジタル化された桜の花びらは、同社が日本の伝統や技術力の高さを尊重しつつ、新たなテクノロジーを駆使して新しい価値を巻き起こしていく様子を表現している。

■BE@RBRICKについて

“デジタルなイメージのテディベアを作る"というコンセプトでメディコム・トイが生み出したクマ型ブロックタイプフィギュア。

世界で愛されるテディベア生誕100年目の年、2001年に日本で誕生した。

トイとアートを融合させた立体のキャンバスとして、20年以上世界のファンに愛されるアートピースになっている。

本体を構成する基本となる9つのパーツ以外には何も付け加えず、「プリントだけでデザインする」というルールで作られている。

誕生以来、数多くの国内外アーティスト・ブランド・テレビ・アニメ・映画・企業と多彩なコラボレーションで世界中に多くのファンを獲得している。



■商品情報

NISSAN BE@RBRICK “Sakura at Japanese Dawn 暁の桜" 100% & 400%

●商品名:NISSAN BE@RBRICK “Sakura at Japanese Dawn 暁の桜" 100% & 400%

●サイズ:100%(全高約70mm)/400%(全高約280mm)

●パッケージ:クローズドボックス

●発売日:2025年1月10日 10:00

●価格:18,900円 ※100% & 400%セット

●販売店舗:日産グローバル本社ブティック・日産クロッシング

●オンライン販売:2025年1月10日より予約販売開始、1月下旬より順次発送開始予定

*購入は、ひとり1点まで

*先着販売

*在庫がなくなり次第、販売終了となる

