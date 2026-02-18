ダイハツ工業の軽自動車「ムーヴ」は、「着せ替え」のベース車両として捉えてもポテンシャルの高いクルマのようだ。「東京オートサロン2026」の会場で、ダイハツが作り分けた2台の異色ムーヴをじっくり鑑賞してきた。

クロメキは新たなムーヴカスタム?

まず1台目。その名も「ムーヴ クロメキ」だ。

ムーヴには装着するとスタイルを変えられる「アナザースタイル」(純正用品を組み合わせたパッケージ)が用意されているが、このクロメキでは、アナザースタイルの「ダンディスポーツ」を更に進化させ、「スポーツ」の部分を深掘りしたそうだ。

フォージドカーボンの柄を施したラッピングで各部を引き締めている

2025年6月に発売となった現行型ムーヴは、数ある軽自動車の中でも「かわいい系」というより「カッコいい系」に属する1台。クロメキはムーヴの「カッコよさ」や「きびきびと走りそうな雰囲気」を更に追求した仕上がりになっている。

現行型ムーヴでは、先代モデルまでは選べた「ムーヴカスタム」が選べない。なので、ムーヴの「押し出し強いバージョン」があれば欲しいと思っている人は、おそらく、それなりにいるはずだ。クロメキが商品化されれば、ムーヴカスタム愛好家の心が動くかも? そんな気もした。

気軽にはけるスニーカーのようなクルマ?

もう1台は「ムーヴ #ootd」だ。

「ootd」という言葉は恥ずかしながら初耳だったのだが、「Outfit Of The Day」の略だという。「今日の服装」や「今日のコーディネート」を意味する言葉で、SNSで自身のファッションを紹介する人たちがハッシュタグを付けて使っているらしい。

「ムーヴ #ootd」のターゲットとしてダイハツが想定したのは、免許取得後すぐのルーキードライバーたち。初めてクルマに乗る人が、肩ひじを張らずに接していける相棒というイメージだ。モチーフはスニーカーだと聞くと、なんとなくニューバランスっぽい色の使い方のようにも思えてくる。

現行型ムーヴは、モデルチェンジで「カッコいい系」の要素を強めた印象。それはけっこうなのだが、軽ユーザーの中には「カッコよくなりすぎ」だと感じている人がいるかもしれない。そういう人たちには、「ムーヴ #ootd」のような打ち出し方が刺さりそうだ。

これら2台のムーヴはコンセプトカーという位置づけ。話を聞いたダイハツのデザイン担当は、「同じ車種で、これだけ違いが出せるというところを見ていただければ」と話していた。

とはいえ、見た人たちから「欲しい」という声が集まれば、ひょっとするとひょっとするかもしれないのがコンセプトカーというクルマの面白さでもある。ダイハツに熱望の声がたくさん届けば、そのうち「ムーヴ特別仕様 クロメキ」のようなクルマが登場するかも?

【フォトギャラリー】ムーヴ クロメキ

【フォトギャラリー】ムーヴ #ootd