バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた“冬のバイクあるある”的な思い出をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

「非日常を体験できることがよかったです」(男性／32歳)

「旅先での温かい食事がおいしい」(男性／53歳)

冬のツーリングはちょっとした冒険だと感じたことはありませんか? 今や電熱アイテムでずいぶん快適になりましたが、そんなモノがなかった頃は「冒険」どころか「プチ地獄」なこともありました。しかし、寒さストレスMAXで感覚がおかしくなるのか、休憩時や宿泊先の温かい食べ物が普段より3倍おいしく感じるから不思議なものです。

若い頃の筆者は食べ物の好き嫌いが多く、特にキムチは『食べたら死ぬ』と思っていたほどですが、寒中キャンプツーリングで友人が作ったキムチ鍋を食べてからは『キムチサイコー!』になりました。今ではだいたい何でも食べられますが、これもバイクのおかげかもしれません。とはいえ、あまりにも無茶なツーリングはリスクも高いので控えてくださいね!

調査時期: 2025年11月4日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 194人

調査方法: インターネットログイン式アンケート