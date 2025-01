タカラトミーは、世界で10億枚販売の大人気ディズニーTCG「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」の日本語版シリーズを1月25日から発売する。その新CMにアンバサダーの千葉雄大さんと飯豊まりえさんを起用し、 「それぞれのロルカナ」篇を1月10日から順次TV放映開始する。

今回のCM動画は、リラックスできる自宅で、友達と一緒にディズニー・ロルカナのカードゲームをしたり、コレクションしているカードを眺めたり、ワクワクするような演出となっている。撮影終了後のインタビュー・メイキング動画では、CMの見どころや、商品への想いのほか、新年を迎え今年挑戦したいことも語った。CM本編の動画、および撮影中のメイキング、またインタビュー動画はディズニー・ロルカナ公式YouTubeチャンネルで公開中。

ブースターパック「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版ブースターパック THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり」(330円)、構築済みデッキ「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 構築済みデッキ THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり サファイア・スティール」「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 構築済みデッキ THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり アンバー・アメジスト」「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 構築済みデッキ THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり エメラルド・ルビー」(各2,178円)は、1月25日発売。ブースターパックは1パック6枚入り 全204種+α、構築済みデッキは1セット60枚と「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版ブースターパック THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり」1パック入り。

全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売する。

(C)Disney