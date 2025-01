タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール」のオリジナル車両ラッピングトレインシリーズの新商品として、プラレール「星のカービィ ラッピングトレイン」を2月15日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、プラレールショップ、タカラトミー公式ショッピングサイトなどで発売する。

本商品は「星のカービィ」と初のコラボレーションをしたプラレールのラッピングトレインで、車両全体に車掌に扮したカービィと“でんしゃごっこ”をするワドルディたちや、そのほか人気キャラクターが描かれている。

商品イメージ

車両は3両編成でそれぞれ連結・切り離しができ、飾って楽しめるほか、別売のレールと組み合わせて1スピードでの電動走行も可能となっている。電池は別売で、単3形乾電池を1本使用する。価格は2,420円。

(c) TOMY

(c) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.