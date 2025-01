バンダイスピリッツは、『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』より「S.H.Figuarts ウルフ(ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い)」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年7月発送予定。

映画『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』より、主人公「ヘラ」の幼馴染でもあり、最大の宿敵となる「ウルフ」がS.H.Figuartsに登場。

劇中のアクションや迫力のバトルシーンを特徴的な武器や複数の表情パーツで再現できるほか、逞しい体格がより際立つマントパーツも付属している。

THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM and all related characters and elements (C) WBEI & ™ NLPI. (s24)