フジテレビの動画・電子書籍配信サービス・FODの2024年のジャンル別視聴・購読ランキングが発表された。

このランキングは、「国内ドラマ」「バラエティ」「国内映画」「アニメ」「アジアドラマ」「海外ドラマ」「アジア映画」「BL」「マンガ」というジャンルから見放題で最も視聴された動画と、電子書籍から最も読まれたマンガのトップ10を発表。

国内ドラマ部門では、目黒蓮・有村架純が出演し、様々な“親と子”の繋がりを通して描いた月9ドラマ『海のはじまり』(2024年7月期)が1位を獲得。2位以降は、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-THE THIRD SEASON』、『ブザー・ビート~崖っぷちのヒーロー』、『ミステリと言う勿れ』と続き、フジテレビの往年の話題作が多数ランクインした。

バラエティ部門では2年連続1位となる『酒のツマミになる話』、2位に『全力!脱力タイムズ』と、金曜夜の地上波人気バラエティが上がる中、3位にはCSで放送されている超特急の冠バラエティ番組『超特急の撮れ高足りてますか?』がランクインした。

BL部門では1位に奥野壮・豊田裕大出演の『コスメティック・プレイラバー』、2位に『恋をするなら二度目が上等』、3位に『パーフェクトプロポーズ』がランクイン。以降、10位中8作品がFODで独占見放題配信を実施した作品となった。

ランキングは、以下の通り。

「国内ドラマ」ランキングトップ10

1.『海のはじまり』

2.『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-THE THIRD SEASON』

3.『ブザー・ビート~崖っぷちのヒーロー~』

4.『ミステリと言う勿れ』

5.『ブルーモーメント』

6.『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』

7.『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-2nd season』

8.『踊る大捜査線』

9.『ビリオン×スクール』

10.『silent』

「バラエティ」ランキングトップ10

1.『酒のツマミになる話』

2.『全力!脱力タイムズ』

3.『超特急の撮れ高足りてますか?』

4.『イタズラジャーニー』

5.『何か“オモシロいコト”ないの?』

6.『トークィーンズ』

7.『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』

8.『火曜は全力!華大さんと千鳥くん』

9.『突然ですが占ってもいいですか?』

10.『千鳥の鬼レンチャン』



「国内映画」ランキングトップ10

1.『踊る大捜査線 THE MOVIE』

2.『劇場版 コード・ブルー ‐ドクターヘリ緊急救命‐』

3.『コンフィデンスマンJP ロマンス編』

4.『容疑者 室井慎次』

5.『映画『信長協奏曲 NOBUNAGA CONCERTO』

6.『交渉人 真下正義』

7.『ストロベリーナイト』

8.『モエカレはオレンジ色』

9.『昼顔』

10.『制覇』

「アニメ」ランキングトップ10

1.『ドラゴンボールZ』

2.『こちら葛飾区亀有公園前派出所』

3.『薬屋のひとりごと』

4.『ワンピース ワノ国編』

5.『NARUTO-ナルト- 疾風伝』

6.『ドラゴンボール』

7.『「鬼滅の刃」柱稽古編』

8.『ドラゴンボール超』

9.『ワンピース エッグヘッド編』

10.『ただいま、おかえり』

「アジアドラマ」ランキングトップ10

1.『Love in The Air』

2.『トンイ』

3.『宮廷女官チャングムの誓い』

4.『善徳女王』

5.『Falling Into Your Smile 君の笑顔にメロメロ』

6.『深夜2時のシンデレラ』

7.『俺は恋愛なんか求めてない!』

8.『Venus in the Sky』

9.『ホジュン~伝説の心医~』

10.『ヒョンジェは美しい~ボクが結婚する理由(わけ)~

「海外ドラマ」ランキングトップ10

1.『アストリッドとラファエル 文書係の事件録 <吹替版>』

2.『アストリッドとラファエル 文書係の事件録 シーズン2 <吹替版>』

3.『スレイブ~囚われの快楽~』

4.『インサイダー~潜入捜査官~』

5.『アストリッドとラファエル 文書係の事件録 シーズン3 <吹替版>』

6.『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』

7.『快楽のダイアリー』

8.『官能のダイアリー』

9.『TOKYO VICE』

10.『オスマン帝国外伝~愛と欲望のハレム~ シーズン2』

「BL」ランキングトップ10

1.『コスメティック・プレイラバー』

2.『恋をするなら二度目が上等』

3.『パーフェクトプロポーズ』

4.『Love in The Air』

5.『シュガードッグライフ』

6.『ハッピー・オブ・ジ・エンド』

7.『ただいま、おかえり』

8.『好きやねんけどどうやろか』

9.『ラスト・フレンズ』

10.『俺は恋愛なんか求めてない!』

「マンガ」ランキングトップ10

1.『キングダム』

2.『呪術廻戦』

3.『転生したらスライムだった件』

4.『ヤングジャンプ』

5.『薬屋のひとりごと』

6.『週刊少年マガジン』

7.『怪獣8号』

8.『俺だけレベルアップな件』

9.『ONE PIECE モノクロ版』

10.『葬送のフリーレン』

※2024年1月1日~11月30日までのユニーク視聴人数をもとに集計

※動画ランキングは見放題対象作品

※作品は予告なく配信終了となる場合あり