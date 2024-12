BACON(べーこん)は2025年1月24日~2月24日、人気猫クリエイターたちが集結する合同写真展&物販展「ねこ休み展」冬の本祭を、TODAYS GALLERY STUDIO.(東京・浅草橋) で開催する。

今回は、開催から10周年の節目を迎える特別な年であることから、来場者限定の特典として10周年記念オリジナルマグネットをプレゼントする。また、会場内には特別な特設スペースを設置。リクエストの多かった過去出展クリエイターやレギュラーメンバーも参加し、ここでしか手に入らないスペシャルグッズを展開する。

さまざまなグッズも販売

写真展には、Instagramでフォロワー数31万人を誇る人気猫「Muu(@muudaybyday)」、可愛いマンチカンのコンビとして注目を集める「短足マンチカンのプリンとメル(@purinnyan)」が初登場する。

そのほか、Instagramでフォロワー数50万人を超える「むぎめし家(@mugimeshi323)」、オリジナルの付け襟姿が可愛い「寅ちゃん(@torachanthecat)」、Xのフォロワー数が52万人を誇るスター猫「うにちゃん(@unicouniuni3)」も登場する。

会場内の特設スペースでは、人気クリエイター「Cats in the room.(@mimumoco)」によるPOP UP EVENTを開催。猫の日(2月22日)限定特別企画も予定している。

営業時間は、平日11:00~17:00、土日・祝日11:00~18:00。入場料は700円(3歳以下は入場無料)。