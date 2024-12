ベネリックは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、映画『グレムリン』のカプセルトイの新商品である「グレムリン ミニチュアグラスコレクション」を全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売している。

グレムリン ミニチュアグラスコレクション

今年、1984年の映画公開から40周年を迎えた大ヒットファンタジー映画『グレムリン』のミニチュアグラスが登場。グラスには、映画に登場する動物モグワイの愛らしいキャラクター「ギズモ」や、モグワイが変身して狂暴化したグレムリンの「ストライプ」がデザインされている。

デスクまわりの小物入れとして使用するほか、食品を入れて使用することも可能。ポップなデザインが目を引くアイテムは、『グレムリン』40周年の集大成を飾るコレクションにも使えそう。全5種類で、価格は1回400円。

GREMLINS and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.(s24)