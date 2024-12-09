ホベルト・サトシ・ソウザ、武田光司、新居すぐる、イゴール・タナベ、大雅、梅野源治、堀口恭司（Zoom参加）、秋元強真、元谷友貴、榊原信行CEOが5日、『RIZIN DECADE』追加対戦カード発表記者会見に登場。大会への意気込みを語った。
RIZINオフィシャルサイト
https://jp.rizinff.com/
（オススメ動画）
🎬【RIZIN】元谷友貴、秋元強真との“挑戦者決定戦”に「いいと思いました」と笑顔 注目の新星へリスペクト示す『RIZIN DECADE』追加対戦カード発表記者会見
https://youtu.be/tQbzbsINGXY
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