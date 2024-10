WOWOWは、今年12月で日本デビュー5周年を迎える韓国のボーイズグループ・ATEEZを11月から5カ月連続で特集する。

ATEEZ (C)ユニバーサルミュージック

2019年12月4日にアルバム『TREASURE EP.EXTRA:ShiftThe Map』をリリースし、日本でのデビューを果たした韓国のボーイズグループ・ATEEZ。2024年12月に日本デビュー5周年を迎える。それを記念し、WOWOWでは5カ月連続で彼らを大特集。9本の番組がラインナップされたファン待望のスペシャルな企画で、彼らの軌跡を追う。

特集の第1弾を飾るのは、11月10日放送・配信の『ATEEZ 2024 FANMEETING IN JAPAN』(17ː00~WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド※放送・配信後はアーカイブ放送あり)。今年8月22日に東京ガーデンシアターで開催された日本初のファンミーティングの模様をおくる。

12月は、2023年3月27日に収録された一夜限りのライブ映像『ATEEZ THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END - JAPAN EDITION –』とメンバー8人の素顔に迫る『BEHIND OF ATEEZ THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END - JAPAN EDITION -』、今年8月18日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで初めてSUMMER SONICの舞台に立った『ATEEZ SUMMER SONIC 2024 special edition』を放送・配信。年が明けて2025年も彼らのスペシャルプログラムが控えている。

1月には『ATEEZ 2022 WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END] in JAPAN』(2022年7月18日@神奈川 ぴあアリーナMM)、『ATEEZ 2022 WORLD TOUR in JAPAN WOWOW BEHIND THE SCENE』、『ATEEZ スペシャル!春の大運動会』(2022年2月@東京 有明スポーツセンター)、

2月には『ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA』(2022年12月12日@千葉 幕張メッセ)、3月には『ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] ANCHOR IN JAPAN』(2023年5月7日@兵庫 ワールド記念ホール)と強力なラインナップ。どれも見逃せないプログラムとなっている。