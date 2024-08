タカラトミーは8月29日、ディズニーの公式トレーディングカードゲームである「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」シリーズを2025年1月より日本国内で展開すると発表。同日開幕した「東京おもちゃショー2024」にて新商品発表会を行いました。

ロルカナは、初のディズニー公式TCGとしてウォルト・ディズニー・カンパニー社監修のもと、ドイツの老舗ゲーム・パズル メーカーのラベンスバーガー社が2023年8月にアメリカで発売。これまでに10億枚以上販売され、2025年1月から世界26カ国での順次展開を予定しています。

発表会に登壇したタカラトミー代表取締役社長COO・富山彰夫氏は、ロルカナの日本展開について、日本でのカードゲーム市場の成長について言及。また、「東京ディズニーリゾートのオフィシャルスポンサーである我が社だからこそ、ディズニーの魅力を十分に理解し、発信することができる」と、自信をのぞかせました。

タカラトミーの富田社長

またこの日、ロルカナの日本アンバサダーに就任した千葉雄大さんと飯豊まりえさんも登壇。

アンバサダーに就任した千葉雄大さんと飯豊まりえさん

事前にプレイしたというロルカナについて、「シンプルだけどとても面白かったです。飯豊さんの飲みこみがとても早くてびっくりしました」と千葉さん。

千葉雄大さん

それを受けて飯豊さんは謙遜しながらも、「とても奥深いゲーム。突き詰めていったらどんどん面白くなると思います」と話しました。

飯豊まりえさん

ロルカナは、不思議な世界 「ロルカナ」を舞台に、魔法のインクを操る魔法使い「イルミニア」の一人となって、ディズニーのキャラクターを「グリマー」として描き、伝承「ロア」を集める果てしない冒険に挑むゲーム。ゲームにおいて、プレイヤーは「キャラクター」「アイテム」「アクション」などのカードで60枚以上のデッキを用意し、相手より先に20以上の「ロア」を獲得することで勝利します。

第一弾には24作品、200種以上のカードを収録。映像作品のシーンを忠実に再現したものだけでなく、「ロルカナ」 オリジナルの世界観を描いたイラストやディズニーの楽曲などもカード化。 幅広いキャラクターラインナップでカード化されているので、コレクション性も非常に高くなっている点も魅力のひとつです。

ロルカナカード

■商品ラインアップ

・ブースターパック(6枚/330円)

「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版ブースターパックTHE FIRST CHAPTER 物語のはじまり」

・構築済みデッキ(60枚/2,170円)

「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 構築済みデッキ THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり サファイア・スティール」

「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 構築済みデッキ THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり アンバー・アメジスト」

「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 構築済みデッキ THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり エメラルド・ルビー」

