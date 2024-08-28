JR東海は28日、東海道新幹線開業60周年と、JR東海グループの駅商業施設・店舗で使える共通ポイント「TOKAI STATION POINT」のサービス開始1周年を記念し、「ドクターイエロー」(T4編成)や「超電導リニア」の体験乗車イベントが当たるキャンペーンを10月1日から「TOKAI STATION POINT」アプリ上で実施すると発表した。

キャンペーン第1弾「もうすぐ引退! ドクターイエロー(T4編成)の体験乗車イベントが当たる!」は9月1～21日に開催。10月12日に東京駅15時21分発・新大阪駅18時24分着で運転される「ドクターイエロー」(T4編成)の体験乗車イベントに5組10名を招待する。

キャンペーン第2弾「時速500kmの世界を体感! 超電導リニア体験乗車イベントが当たる!」は9月22日から10月12日まで開催。2025年3月26日に山梨実験センターで実施する「超電導リニア体験乗車イベント」に20組40名を招待する。

いずれも「TOKAI STATION POINT」アプリでキャンペーンにエントリーし、キャンペーン期間中に「TOKAI STATION POINT」対象店舗で5,000円以上買い物した人が対象。「TOKAI STATION POINT」600ポイントを600名にプレゼントするポイントコース、「TOKAI STATION POINT」60倍(最大6万ポイント)を60名にプレゼントするポイントコースも用意する。