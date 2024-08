女優の本田翼が7月28日、自身のInstagramを更新。9人組ガールズグループ・TWICEのライブを観に行った際の出来事を明かし、16.5万いいねを集めるなど話題を呼んでいる。

ライブ直前に「とんでもない量の雨」

本田翼

本田は、曇り空の交差点をバックに撮影したオフショットを投稿。TWICEのライブに向かう途中の本田を写したもので、にこやかな表情からもライブ直前の期待感が伝わるが、その5分後には「とんでもない量の雨が降ってきて顔、洋服はもちろんカバンの中までびしょびしょ」になったのだそう。

屋根のない会場のため、「これはさすがにライブ難しいか…」と不安がよぎったが、「ライブやりますアナウンスが流れてきて、とんでもなく感動したのと同時にtwiceのみなさんが怪我しないかとか風邪ひかないかとか明日もライブあんのに大丈夫なのかとかあれやこれや考えてたのですが出てきてくれた時あまりにもの美しさでなんかいろんなものがぶっとびました」と当時の心境をつづった。

TWICEはワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を開催し、7月20~21日は東京・味の素スタジアムにてライブを実施。本田がライブに行った日は想像以上の雨に見舞われたようだが、その悪天候を吹き飛ばすパワーをTWICEからもらったようで、「スクリーンが美で埋もれて溢れてました」「良い夏でした」と感想を記した。

こうした投稿にファンからは、「推しが推しについて語っていて感動」「うそ、同じ日にライブ行ってた」「翼ちゃんも美しいです」「ばっさーが楽しめたなら良かった」「同じ会場にばっさーがいたなんてびっくり」「なんか親近感」「ライブ参戦服めっちゃ可愛い!」など520件を超えるコメントが寄せられている。