紗倉まな「恋の神様は絶対私にウインクをしてくれない」山崎怜奈と“恋愛相談”トーク

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。2月17日（火）の放送は、紗倉まなさんが登場！ ここでは“恋愛相談”をテーマに2人で語り合いました。

◆2人とも恋愛相談は“される側”

れなち：今回、番組のメールテーマが「あなたの周りで最近恋してる人、いますか？」なんですけど、恋愛相談はする側ですか？ される側ですか？

紗倉：圧倒的にされているほうだと思うんですけど、ただ“恋の始まり”は聞かないんですよ、だいたい“恋の終わり”とかトラブル、事件とか（笑）。

れなち：事件ってどういうことですか（笑）？

紗倉：ちょっと不穏な雰囲気をまとった話を聞くことが多くて、ときめく淡い恋の話とかはまったく聞かないです。山崎さんはどうですか？ やっぱり、お話を聞く回数のほうが多いですか？

れなち：私もそうですね。わりと自分の直感を信じているタイプなので、あまり人に恋愛相談をしないです（笑）。

紗倉：ハハハ（笑）。でも、すぐに答えを提示できそう。

れなち：じゃあ、相談を聞いた後どうしますか？ 相談する側って、実は自分の奥底に答えを持っていたりするじゃないですか。

紗倉：はい。

れなち：それを導くのか、聞くだけで終わるのか。

紗倉：（一緒に）悩みますね。でも私は面白がっちゃうというか。

れなち：面白がっちゃう？

紗倉：やっぱり、ちょっと事件とかトラブルの話が多いので（笑）。

れなち：例えば、どういう事件なんですか？ 二股とか？

紗倉：二股もありますし、蓋を開けてみたらすごくヤバい人でしたみたいな。

れなち：見えていた面と違う面が見えてきて……。

紗倉：だから、ミステリーみたいな感じになってくるんですよ（笑）。だから、2人で紙に相関図を書いて……。

れなち：おお！ 登場人物と時系列と（笑）。

紗倉：そうそう（笑）。それを2人でまとめてみたりしますね。それで、ちょっと面白いから「その恋はもうちょっと継続してみたほうがいいよ。また聞かせて！」みたいな。

れなち：なるほど。でも、紗倉さんは理路整然と整理して話してくれそうな感じはあります。

紗倉：本当ですか？ 聞いているときは（頭のなかが）ぐちゃぐちゃなので、ちゃんと導けるタイプではないかもしれないです。

れなち：そうですか。

紗倉：でも、自分以上に面白い恋愛の話とか、トラブルを持ってこられると、うらやましくてしょうがなくて。

れなち：あ～（笑）。

紗倉：私はあまりないんですよね、もう恋の神様は絶対私にウインクをしてくれないので。

れなち：私もそのタイプです（笑）。ネタを持っている人はいいなって思います。

