日向坂46髙橋未来虹＆山下葉留花「ひなたフェス2026」開催に歓喜！髙橋「これから時間をかけて準備していきます」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。2月13日（金）の放送は髙橋未来虹と山下葉留花の2人でお届け！ ここでは、9月5日（土）、9月6日（日）宮崎県で開催される「ひなたフェス 2026」について語りました。

◆2回目の「ひなたフェス」が開催！

髙橋：9月5日（土）と9月6日（日）に、2回目となる「ひなたフェス 2026」の開催が決定しましたー！

山下：わーい！

髙橋：うれしい～！ 前回2024年におこなってから「2回目をやってほしい」みたいな声を本当に多くいただいて、それが叶えられました！ 私たちも皆さんに自分の口からお話できるのをすごくうれしく思っています。

山下：本当に、やっと言えましたね（笑）。

髙橋：本当だよね！ ずっと黙ってたの（笑）。しかも、年が明けてから私たち2人で、宮崎県のバーチャルイベントに出演したんですよ。そのときに、バーチャルイベントだからチャット欄があって、そこに「また『ひなたフェス』をやってほしい！」っていうコメントをたくさん書いてくださって。でも、そのときには開催が決まっていたから「実はやるんだよ～」って思いながらイベントをしていたんです（笑）。だから、やっと言えたー！

山下：本当にありがとうございます！

髙橋：うれしいよね～。どういうフェスになるかとか、まだ私たちも知らないんですけれども、これから時間をかけて準備していこうかなっていうところです。

じゃあ、なぜ9月のフェスを今発表したかと言いますと、遠方での開催ということで、もちろん「ひなたフェス」だけじゃなくて観光を楽しむ方もいらっしゃると思うので、余裕を持って皆さんにプランを考えていただきたいなと。「誰と行こうかな？」「どういう交通手段で行こうかな？」「何泊しようかな？」とか、そういうのをこれから公式サイトや私たちのブログで発信される情報を参考にしていただいて、じっくり決めていただければと思って、このタイミングでの発表になりました。

夏の予定にはなりますけど、そこまで楽しみに待っていただければと思います。

山下：はい！ ぜひお越しください！

