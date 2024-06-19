バンダイスピリッツは、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式」(19,800円)、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ インフィニットジャスティスガンダム弐式」(19,800円)、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ プラウドディフェンダー＆エフェクトパーツセット」(11,000円)の3商品について、6月19日17時より「魂ウェブ商店」にて順次2次販売を実施する。
6月19日17時より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ インフィニットジャスティスガンダム弐式」、18時より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式」、19時より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ プラウドディフェンダー＆エフェクトパーツセット」の予約を行う。
『機動戦士ガンダム #SEEDFREEDOM』— 魂ネイションズ公式 (@t_features) June 18, 2024
METAL ROBOT魂 3商品 2次販売情報公開
📌https://t.co/EkSlCQTexj#魂ウェブ商店 で6月19日(水)順次予約開始！
☑17時～ インフィニットジャスティスガンダム弐式
☑18時～ ストライクフリーダムガンダム弐式
☑19時～ プラウドディフェンダー#t_robot #g_seed pic.twitter.com/rArhpKU1ac
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