バンダイスピリッツは、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式」(19,800円)、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ インフィニットジャスティスガンダム弐式」(19,800円)、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ プラウドディフェンダー＆エフェクトパーツセット」(11,000円)の3商品について、6月19日17時より「魂ウェブ商店」にて順次2次販売を実施する。

  • (@t_featuresより引用)

6月19日17時より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ インフィニットジャスティスガンダム弐式」、18時より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式」、19時より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ プラウドディフェンダー＆エフェクトパーツセット」の予約を行う。

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