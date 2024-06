「SAKE COMPETITION(サケ コンペティション)」実行委員会は6月12日、「SAKE COMPETITION 2024」の発表会および表彰式をザ・ペニンシュラ東京にて開催した。

「SAKE COMPETITION 2024」の発表会および表彰式が開催された

美味しい市販日本酒を決める「SAKE COMPETITION」

SAKE COMPETITIONは「ブランドによらず消費者が本当に美味しい日本酒にもっと巡り会えるよう、新しい基準を⽰したい」という理念のもと、2012年から始まった。

審査対象は市販日本酒のみで、審査は銘柄を完全に隠し、品質のみで競う。これは審査員チームがブランドや銘柄に左右されることなく、純粋においしさのみで決定するためだ。

基準は、米でできたお酒らしい香りや味わいから逸脱していないかを問う「清酒としての品格」、飲んで楽しむお酒として優れているかを問う「飲用酒としての適性」の2点をもとに総合的に評価。

今年度の審査部門は、「純米酒部門」「純米吟醸部門」「純米大吟醸部門」「SUPER PREMIUM部門」「海外出品酒部門」の全5部門。SUPER PREMIUM部門は2016年に中田英寿氏の発案で設立され、この⼀本を飲むのにあこがれるような日本酒が生まれてきてほしいとの想いから誕生したという。

今回は技術指導者をはじめ、推薦で選出された日本酒の蔵元や有識者で構成された審査員全22名によって、350を超える蔵元から出品された酒1,000点をテイスティングし、受賞酒が選ばれた。

2024年の受賞酒は!?

(左から)DASSAI USA INC.、大木代吉本店、山和酒造店、今田酒造本店、森島酒造

栄えある各部門1位は次の通りだ。

純米酒部門:今田酒造本店(広島)/富久長 新橋の男達(おやじ)の酒

純米吟醸部門:大木代吉本店(福島)/楽器正宗 愛山 中取り

純米大吟醸部門:山和酒造店(宮城)/山和 Shizukudori

SUPER PREMIUM部門:森島酒造(茨城)/富士大観 秘蔵酒 限定大吟醸

海外出品酒部門:DASSAI USA INC.(ニューヨーク)/DASSAI BLUE Type 23

山和酒造店 営業部主任の山本康暉氏

純米大吟醸部門で1位を獲得した「山和 Shizukudori」。従業員全員で手間ひまかけて造ったお酒、と話すのは山和酒造店 営業部主任の山本康暉氏だ。同氏にプレミアムな1本の楽しみ方について尋ねると、「非常に華やかなお酒になっているので、めでたい席や乾杯酒として飲んでもらうのはもちろん、スイーツなんかとあわせても楽しめるお酒になっています」と教えてくれた。

DASSAI USA INC. 桜井一宏氏

5年ぶりに復活した海外出品酒部門の1位に輝いたのは「DASSAI BLUE Type 23」(DASSAI USA INC.)。2023年9月より販売を開始した本商品は、発売から約半年にも関わらずスピ―ド受賞となった。

同商品について、代表取締役社長の桜井一宏氏は「アメリカは水が硬く、発酵が進みやすい。すごく苦労しながら、一歩一歩積み上げていってこの味になったと思います。アルコールは少し日本(の獺祭)より低めなのですが、香りも味もパンチがあると思います」とコメントした。

新澤醸造店 杜氏 渡部七海氏

そのほか、40歳以下の最上位受賞酒の醸造責任者に与えられる特別賞「ダイナースクラブ若手奨励賞」には、新澤醸造店(宮城)の「伯楽星 特別純米」を手掛けた渡部七海氏が選ばれた。渡部氏は入社3年目の2019年に杜氏を任されたという若手のホープ。

「杜氏になった当初は、入社3年目だったのでみなさん年上の方で。なかなかこうしたいと思っても、納得してもらうには大変だったこともありました。でも、今はお互い方向性を理解して、理由さえ話せば協力してくれるメンバーです。今後もチームづくりを大切に、いいお酒をお届けできればと思います」と、チーム作りの苦労や酒造りへの想いを語ってくれた。

ちなみに、同賞は革新的な考えをもつ、次世代の造り手を応援することを目的にしており、受賞したお酒はダイナーズクラブ会員への紹介をはじめ、販路拡大・製品PRの面で支援を行うという。

(左から)JAPAN CRAFT SAKE COMPANY 代表取締役 中田英寿、高木酒造 高木顕統氏

そして最後は、日本酒ソムリエアプリSakenomyが選ぶ「Sakenomy Best Brand of the Year」賞が発表された。選ばれたのは海外でも人気のある高木酒造(山形)の「十四代」。

同アプリを開発・運営するJAPAN CRAFT SAKE COMPANYの代表取締役 中田英寿氏は、自社で開催したイベントではSNSに対応している蔵ほど(売上)上位にランクインする、と話す。

だが、その逆を行くのが高木酒造。中田氏は「SNSは多分全くやられていない高木さん。だが、(同社主催のイベントで)たった1日で100升を売り上げました。というのは、やっぱり長く積み上げたブランドの結果なのかな」と、高木酒造が長年磨き上げてきたそのブランド力を称えた。

各蔵が経験や技術、そして想いをかけて醸した酒は、いずれも販売継続中または今後2024年内に発売を予定している。ぜひあなたも話題の酒に触れ、その魅力に触れてみてはいかがだろう。