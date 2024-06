俳優の竹内涼真が5日、自身のInstagramでAmazonオリジナルドラマ最新作『龍が如く~Beyond the Game~』の情報を公開。「ドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』10.25 START I hope you get it.」とキャプションとともに、竹内の極道役の姿の写真が投稿された。

この投稿にファンからは「いつも涼真くんはかっこいいですが今回はさらにかっこよすぎます…!!」「かっこよくて頼もしい大きな背中」「かっこよすぎて涙出そうになりました 涼真くんの気合いが伝わってきます」といった竹内の鍛え上げた肉体への称賛コメントが多数。

また、「鈴木亮平さんが映画で極道役をやってるのを観て、涼真くんもやってみて欲しいなって思ってました!だからこそ、今回は期待大です♪」「色んな方の力を借りて、この体に仕上げたと話されていましたね。スタッフも驚愕した身体。全力でかつ丁寧に役作りをする涼真さんを尊敬しています。」「人間の体で一番面積が大きいのが背中で そこを鍛え上げてくれる その努力を知っている人だと思った…と監督に思わせた涼真さん 本当に期待された以上の結果を出していたんだなと改めて尊敬します!!」と作品への期待や竹内の俳優としての姿勢を評価する声が寄せられている。

竹内涼真(@takeuchi_ryoma)の投稿はこちら

なお、竹内が主人公・桐生一馬役を演じるAmazonオリジナルドラマ『龍が如く~Beyond the Game~』は、10月25日よりAmazon Prime Videoにて世界独占配信予定。