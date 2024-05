BABYMETAL主催フェス「FOX_FEST」に3万人集結、次世代メタル体現するコラボ実現

BABYMETALが初主催フェス「FOX_FEST」を5月25日(土)、26日(日)さいたまスーパーアリーナにて開催し、2日間を通して約30000人が集結した。オフィシャルレポートを掲載する。

本公演にはBABYMETALに加え、ラインアップとしてメタルコア/エレクトロニコア界で、その名が知れ渡ったドイツのパーティ・バンドELECTRIC CALLBOY、テキサス州で結成されたインストゥルメンタル・プログレッシブ・メタルバンドPOLYPHIA、アメリカ・オハイオ州より元Attack Attack!のJohnny Franckによるオルタナティブ・ロック/ポップのプロジェクトBilmuri、そして、昨年BABYMETALや「SUMMER SONIC 2023」のステージに突如として”出現”したマルチバースプロジェクトMETALVERSEが、10代で結成された若手3ピース・インストメタルバンドASTERISMをゲストバンドに迎え、次世代のシーンを担うメンバーで構成されたスペシャルなステージを披露した。国内外から若い世代や同世代で活躍する全5組が出演し、それぞれ圧巻のパフォーマンスを見せた。

フェスのとりを務めたBABYMETALのステージでは、今回の「FOX_FEST」ならではの演出として、POLYPHIAのギタリストのTim HensonとScott LePageが「Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)」でゲスト出演を果たした。二人の華麗なギタープレイとともに幻想的な楽曲の世界観をBABYMETALと表現し、待望のライブ初共演が実現した。また、BABYMETALとELECTRIC CALLBOYがタッグを組み、共に制作したコラボ曲「RATATATA」(5月23日(水)配信リリース)を、ELECTRIC CALLBOYのヴォーカルのNico SallachとKevin Ratajczakが、ゲスト出演して、BABYMETALとライブ初披露した。ELECTRIC CALLBOYのエンターテインメント性の高い、ユーモラスで楽しいメタルダンスチューンとBABYMETALのキャッチーで変幻自在なパフォーマンスが融合し、まさに、「FOX_FEST」が掲げる次世代のメタルを体現するコラボとなった。

BABYMETALは、6月に開催されるヨーロッパの音楽フェスに多数出演が決定しているほか、オランダ・アムステルダムや初めてのポーランド・ワルシャワでのワンマンライブを予定している。8月には、タイで開催される「SUMMER SONIC BANGKOK 2024」に出演するタイの国民的ロックバンドBODYSLAMのステージにタイを代表するヒップホップシンガーのF.HEROとともにゲスト出演することも発表されている。また、自身最大規模のワールドツアー「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 202 4」の締め括りとなった沖縄公演「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43」の模様を収めたライブフィルムが『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』と題して、2024年8月23日(金)より全国の劇場で公開することも決定。7月10日(水)には、MOMOMETALの聖誕ライブ「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 – 2024 LEGEND - MM」の模様を収録した映像作品も発売される。

<イベント情報>

FOX_FEST

【DAY1】2024年5月25日(土)【DAY2】5月26日(日)

会場:さいたまスーパーアリーナ

時間:OPEN 14:00 / START 15:30 (5月25日)

OPEN 13:00 / START 14:30 (5月26日)

ARTIST:BABYMETAL, ELECTRIC CALLBOY, POLYPHIA, Bilmuri, METALVERSE (Guest Band ASTERISM)

FOX_FEST 特設ページ https://foxfestjapan.com

【セットリスト】

FOX_FEST DAY 1 | 2024.05.25 (sat) SAITAMA SUPER ARENA

METALVERSE(Guest Band ASTERISM)

1. Crazy J

2. GIZA

3. 紅蓮華

4. Naked Princess

Bilmuri

1. Better Hell

2. ABSOLUTELYCRANKINMYMF'INHOG

3. FLUORIDEINTHEHARDSELTZERWATER

4. 80/20 SKY BEEF

5. ALL GAS

6. BLINDSIDED

7. BOUTTA CASHEW

8. myfeelingshavefeelings

ELECTRIC CALLBOY

1. Intro / Tekkno Train

2. MC Thunder II

3. Spaceman

4. Everytime We Touch

5. Hypa Hypa

6. MC Thunder

7. PUMP IT

8. MINDREADER

9. WE GOT THE MOVES

POLYPHIA

1. Loud

2. Chimera

3. Goose

4. 40oz

5. ABC

6. Champagne

7. Euphoria

8. Playing God

9. G.O.A.T

BABYMETAL

1. BABYMETAL DEATH

2. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

3. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

4. BxMxC

5. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

6. メタり!! (feat. Tom Morello)

7. メギツネ

8. RATATATA

9. ギミチョコ!!

10. Road of Resistance

FOX_FEST DAY 2 | 2024.05.26 (sun) SAITAMA SUPER ARENA

METALVERSE(Guest Band ASTERISM)

1. Crazy J

2. GIZA

3. Cry Baby

4. Naked Princess

Bilmuri

1. Better Hell

2. ABSOLUTELYCRANKINMYMF'INHOG

3. FLUORIDEINTHEHARDSELTZERWATER

4. 80/20 SKY BEEF

5. ALL GAS

6. BLINDSIDED

7. BOUTTA CASHEW

8. myfeelingshavefeelings

POLYPHIA

1. Loud

2. Chimera

3. Goose

4. 40oz

5. ABC

6. Champagne

7. Euphoria

8. Playing God

9. G.O.A.T

ELECTRIC CALLBOY

1. Intro / Tekkno Train

2. MC Thunder II

3. Spaceman

4. Everytime We Touch

5. Hypa Hypa

6. MC Thunder

7. PUMP IT

8. MINDREADER

9. WE GOT THE MOVES

BABYMETAL

1. BABYMETAL DEATH

2. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

3. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

4. BxMxC

5. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

6. メタり!! (feat. Tom Morello)

7. メギツネ

8. RATATATA

9. ギミチョコ!!

10. Road of Resistance

