権平ひつじ原作によるTVアニメ「夜桜さんちの大作戦」の第8話に黒百合義正役で堀秀行、秋風薫役で玉井勇輝が出演した。

黒百合は黒百合党の党首であり、今最も勢いのある政治家。“黒百合革命”を成し遂げ日本の救世主として国民から厚い支持を得ている。内閣府庁舎の隣にある喫茶・ヒナギクのマスターである老紳士・薫は、物腰柔らかでいつも笑顔を絶やさない。

現在放送中の「夜桜さんちの大作戦」はスパイ一家・夜桜家を軸に描く“スパイ家族コメディ”。朝野太陽が、自身と幼なじみであり夜桜家の当主・六美の命を守るため、夜桜家に婿入りするところから物語が展開される。原作は週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載中で、単行本は23巻まで刊行されている。

TVアニメ「夜桜さんちの大作戦」

放送情報

MBS・TBS系全国28局ネット：毎週日曜日17:00～

BS日テレ：毎週月曜日22:30～

AT-X：毎週火曜日22:00～

スタッフ

原作：権平ひつじ『夜桜さんちの大作戦』（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督／シリーズ構成：湊未來

キャラクターデザイン／総作画監督：高橋瑞紀

美術監督：中原英統

色彩設計：山口真奈美

撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）

3D監督：遠藤誠（トライスラッシュ）

編集：近藤勇二（REAL-T）

音響監督：鐘江徹

音楽：藤本コウジ / ササキオサム（Sus4 Inc.）

アニメーション制作：SILVER LINK.

製作：夜桜さんちの大作戦製作委員会

キャスト

朝野太陽：川島零士

夜桜六美：本渡楓

夜桜凶一郎：小西克幸

夜桜二刃：鬼頭明里

夜桜辛三：興津和幸

夜桜四怨：悠木碧

夜桜嫌五：松岡禎丞

夜桜七悪：内山夕実

ゴリアテ：松岡禎丞

※高橋瑞紀の高ははしごだかが正式表記。

(c)権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS