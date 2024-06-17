許斐剛原作による「ミュージカル『新テニスの王子様』The Fourth Stage」のキャラクタービジュアルが公開された。

今牧輝琉扮する越前リョーマ、佐々木崇扮する平等院鳳凰ら日本代表をはじめ、手島章斗扮する手塚国光を擁するドイツ代表、當間ローズ扮するアントニオ・ダ・メダノレのいるスペイン代表ら5カ国の代表選手や越前リョーガ、ケン・レンドール、幼少期のQ・Pの姿がお披露目された。「ミュージカル『新テニスの王子様』The Fourth Stage」は、8月9日より東京、愛知、大阪で順次上演される。

「ミュージカル『新テニスの王子様』The Fourth Stage」

日程：2024年8月9日（金）～18日（日）

会場：東京都 日本青年館ホール

日程：2024年8月23日（金）～25日（日）

会場：愛知県 一宮市民会館

日程：2024年8月30日（金）～9月8日（日）

会場：大阪府 SkyシアターMBS

日程：2024年9月13日（金）～23日（月）

会場：東京都 日本青年館ホール

チケット料金：S席9500円、A席7500円

スタッフ

原作：許斐剛「新テニスの王子様」（集英社「ジャンプSQ.」連載）

脚本・演出：上島雪夫

作詞：三ツ矢雄二

音楽：兼松衆

振付：上島雪夫、井餘田修

キャスト

日本代表

越前リョーマ：今牧輝琉

跡部景吾：高橋怜也

幸村精市：藤田浩太朗

仁王雅治：内海太一

切原赤也：古川流唯

平等院鳳凰：佐々木崇

種ヶ島修二：秋沢健太朗

デューク渡邊：大久保圭介

鬼十次郎：岡本悠紀

ドイツ代表

ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク：ザック小林

Q・P：パース・ナクン

ミハエル・ビスマルク：バーンズ勇気

エルマー・ジークフリート：チャーリー

手塚国光：手島章斗

ダンクマール・シュナイダー：冨森ジャスティン

ベルティ・B・ボルク：ハルバーソン太陽

アメリカ代表

ラルフ・ラインハート：ルーク・ヨウスケ・クロフォード

フランス代表（日替わり出演）

トリスタン・バルドー：鮎川太陽

ティモテ・モロー：ジェレミー・クロディス

プランス・ルドヴィック・シャルダール：DION

スペイン代表

アントニオ・ダ・メダノレ：當間ローズ

ロミオ・フェルナンデス：Sion

越前リョーガ：井澤勇貴

ケン・レンドール：アイル・シオザキ

Q・P（幼少期）：トレン P / クーチン埜亜 ※Wキャスト

テニミュボーイズ

安宅波颯、内藤光佑、吉開一生

(c)許斐 剛／集英社・新テニミュ製作委員会