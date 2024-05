堀越耕平原作による劇場アニメ「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」のオリジナルクリアファイル付きムビチケカードが、6月14日より上映劇場で発売される。

特典となるクリアファイルは、「緑谷出久ver.」「爆豪勝己ver.」「轟焦凍ver.」の3種をラインナップ。闘志を燃やす、戦闘モードの3人がそれぞれ描き下ろされている。クリアファイルは各3万部ずつを用意。ムビチケカードにはティザービジュアルがあしらわれた。

8月2日に劇場公開される「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」は、堀越が総監修・キャラクター原案を務めた完全新作オリジナルストーリー。デクたちヒーローと敵<ヴィラン>の最終決戦の直前、世界を揺るがす大きな事件が巻き起こる。

「僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト」

2024年8月2日(金)公開

スタッフ

原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

監督:岡村天斎

脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき

アニメーションアドバイザー:長崎健司

アニメーション制作:ボンズ

キャスト

緑谷出久:山下大輝

爆豪勝己:岡本信彦

麗日お茶子:佐倉綾音

轟焦凍:梶裕貴

飯田天哉:石川界人

ほか

(c) 2024 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (c) 堀越耕平/集英社