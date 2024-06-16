アニメ「エグミレガシー」のオンライン先行上映会「『エグミレガシー』グイッと！観ちゃって飲んじゃって！～ノリで一緒にアニメ飲み～」が、6月23日21時30分から開催される。
オンライン先行上映会ではアニメの第1話と第2話を公開。江口拓也のほか、ゲストとしてキャストの青山吉能、駒田航、主題歌「P-P-P-PERO」を歌う原因は自分にある。の選抜メンバー、監督のモリ・マサが出演する。チケットはStreamticketで販売中。なおオンライン先行上映会の前には、江口とモリによる「乾杯前のマナー説明会」がTAKALAKAのYouTubeチャンネルで生配信される。
「エグミレガシー」は江口拓也がキャラクターデザイン・設定を手がけたカードゲーム「EGUMI LEGACY」を原案とするアニメ。島の歌姫・エンドオブザワールドが失踪したことをきっかけに、エグー島が怒りや疑心、不安で溢れてしまうところから物語が展開される。
オンライン先行上映会 「『エグミレガシー』グイッと！観ちゃって飲んじゃって！～ノリで一緒にアニメ飲み～」
日程：2024年6月23日（日）21:30～
出演：江口拓也、青山吉能、駒田航、原因は自分にある。選抜メンバー、モリ・マサ
「『エグミレガシー』乾杯前のマナー説明会」
日程：2024年6月23日（日）20:30～
出演：江口拓也、モリ・マサ
アニメ「エグミレガシー」
放送情報
AT-X：2024年7月9日（火）より毎週火曜日22:30～
配信情報
ABEMA、U-NEXT、Hulu、FOD、Prime Videoほか：2024年7月9日（火）より毎週火曜日22:30～順次配信
スタッフ
キャラクター原案：江口拓也
監督：モリ・マサ
脚本：モリ・マサ、北野克哉
美術監督・色彩設定：青山沙羅
撮影監督：山下直樹
3DCGディレクター：奇志戒聖
CGプロデューサー：吉岡有人
制作管理：松野佐知子、長岡有紀
音響監督：田中亮
音響効果：和田俊也
音楽：松野恭平
キャスティングマネージメント：山内春香
プロデューサー：紙谷零
企画・制作：スタジオアウトリガー
制作協力：81プロデュース
製作：エグミレガシープロジェクト
キャスト
レジェンダリー・ファイナル・クライマックス・ボム：江口拓也
エンドオブザワールド：青山吉能
うっかりハチベー：斉藤壮馬
ゴールデンレトリーバー：芹澤優
招かれざる客：西山宏太朗
ウィザード：神尾晋一郎
呪いのギターケース：駒田航
ゴッドアイ：羽多野渉
インビジブルストーカー／パーマ・ストライプ：小林大紀
モヒカン・ドット：中島ヨシキ