アニメ「エグミレガシー」のオンライン先行上映会「『エグミレガシー』グイッと！観ちゃって飲んじゃって！～ノリで一緒にアニメ飲み～」が、6月23日21時30分から開催される。

オンライン先行上映会ではアニメの第1話と第2話を公開。江口拓也のほか、ゲストとしてキャストの青山吉能、駒田航、主題歌「P-P-P-PERO」を歌う原因は自分にある。の選抜メンバー、監督のモリ・マサが出演する。チケットはStreamticketで販売中。なおオンライン先行上映会の前には、江口とモリによる「乾杯前のマナー説明会」がTAKALAKAのYouTubeチャンネルで生配信される。

「エグミレガシー」は江口拓也がキャラクターデザイン・設定を手がけたカードゲーム「EGUMI LEGACY」を原案とするアニメ。島の歌姫・エンドオブザワールドが失踪したことをきっかけに、エグー島が怒りや疑心、不安で溢れてしまうところから物語が展開される。

オンライン先行上映会 「『エグミレガシー』グイッと！観ちゃって飲んじゃって！～ノリで一緒にアニメ飲み～」

日程：2024年6月23日（日）21:30～

出演：江口拓也、青山吉能、駒田航、原因は自分にある。選抜メンバー、モリ・マサ

「『エグミレガシー』乾杯前のマナー説明会」

日程：2024年6月23日（日）20:30～

出演：江口拓也、モリ・マサ

アニメ「エグミレガシー」

放送情報

AT-X：2024年7月9日（火）より毎週火曜日22:30～

配信情報

ABEMA、U-NEXT、Hulu、FOD、Prime Videoほか：2024年7月9日（火）より毎週火曜日22:30～順次配信

スタッフ

キャラクター原案：江口拓也

監督：モリ・マサ

脚本：モリ・マサ、北野克哉

美術監督・色彩設定：青山沙羅

撮影監督：山下直樹

3DCGディレクター：奇志戒聖

CGプロデューサー：吉岡有人

制作管理：松野佐知子、長岡有紀

音響監督：田中亮

音響効果：和田俊也

音楽：松野恭平

キャスティングマネージメント：山内春香

プロデューサー：紙谷零

企画・制作：スタジオアウトリガー

制作協力：81プロデュース

製作：エグミレガシープロジェクト

キャスト

レジェンダリー・ファイナル・クライマックス・ボム：江口拓也

エンドオブザワールド：青山吉能

うっかりハチベー：斉藤壮馬

ゴールデンレトリーバー：芹澤優

招かれざる客：西山宏太朗

ウィザード：神尾晋一郎

呪いのギターケース：駒田航

ゴッドアイ：羽多野渉

インビジブルストーカー／パーマ・ストライプ：小林大紀

モヒカン・ドット：中島ヨシキ