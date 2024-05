士郎正宗「攻殻機動隊」の新作TVアニメシリーズが制作決定。制作をサイエンスSARUが担当し、2026年に放送される。

これは本日5月25日に、原作の連載35周年を記念して行われた音楽イベント「DEEP DIVE in sync with GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」で上映された特報映像内で明かされたもの。特報映像には、新作アニメで描かれるドラマを予感させる、原作の象徴的な場面が収められた。併せて新作アニメのティザービジュアルを公開。草薙素子とフチコマを描いた単行本イラストが用いられている。

これらの情報とともに、士郎にとって最大規模となる原画展「士郎正宗の世界(仮)」が、2025年春に東京・世田谷文学館で開催されることも発表に。世田谷文学館の開館30周年を記念して行われるこの原画展では、原画から浮かび上がる、これまで士郎が築いてきた物語の世界観、画力、先見性を紐解いていく。さらなる詳細は、続報を待とう。

さらに昨年劇場公開された映画「攻殻機動隊SAC_2045 最後の人間」のBlu-rayが、8月28日にリリースされることが決定。パッケージには、キャラクターデザインを手がけたイリヤ・クブシノブの描き下ろしイラストがデザインされた。また舞台挨拶や各PVなどを収録した「特典DISC」、インタビューや解説などを掲載したブックレットを封入。ECサイト・I.G STOREのオリジナル特典には、数量限定で神山健治総監督、イリヤの直筆サイン入りパッケージが用意された。店舗別特典など詳細については、「攻殻機動隊 SAC_2045」の公式サイトで確認を。

「士郎正宗の世界展(仮)」

時期:2025年春開催予定

会場:東京都 世田谷文学館

主催:世田谷文学館、講談社、パルコ

企画協力:青心社

TVアニメ「攻殻機動隊(仮)」

2026年放送予定

スタッフ

原作:士郎正宗(講談社KCデラックス刊)

アニメーション制作:サイエンスSARU