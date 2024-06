BUCK-TICKのライブBlu-ray / DVD「バクチク現象-2023-」が8月21日にリリースされる。

「バクチク現象-2023-」は2023年12月に東京・日本武道館で行われたワンマンライブ。メンバー櫻井敦司(Vo)の急逝に伴い当初予定されていた武道館公演が中止となり、後日タイトル・内容を変更して行われたのが本公演だ。ステージ背面のLEDビジョンに櫻井の歌唱シーンが映し出される中で、樋口豊(B)、ヤガミ・トール(Dr)、星野英彦(G)、今井寿(G)は過去のライブ音源から抽出した櫻井の歌声と見事なセッションを繰り広げた。

Blu-ray / DVDにはライブ本編はもちろん、メンバーのコメントも余すことなく完全収録。パッケージされる映像には新たな編集が施され、放送や配信とは異なるオリジナルバージョンとなる。また完全生産限定盤には各メンバーにフォーカスしたマルチアングル映像の「夢魔 -The Nightmare」「New World」や、LEDビジョンに放映された「GUSTAVE」「愛しのロック・スター」「夢魔 -The Nightmare」「LOVE ME」の映像コンテンツ、リハーサル映像が追加収録されるほか、全64ページのフォトブックが付属する。

BUCK-TICK「バクチク現象-2023-」収録内容

SE. THEME OF B-T

01. 疾風のブレードランナー

02. 独壇場Beauty -R.I.P.-

03. Go-Go B-T TRAIN

04. GUSTAVE

05. FUTURE SONG -未来が通る-

06. Boogie Woogie

07. 愛しのロック・スター

08. さくら

09. Lullaby-III

10. ROMANCE

SE. ツクヨミ

11. Django!!! -眩惑のジャンゴ-

12. 太陽とイカロス

SE. -BIRTHDAY-

13. Memento mori

14. 夢魔 -The Nightmare

15. DIABOLO

16. STEPPERS -PARADE-

17. ユリイカ

18. LOVE ME

19. COSMOS

20. 名も無きわたし

21. New World

SE. THEME OF B-T

完全生産限定盤特典

・マルチアングル映像「夢魔 -The Nightmare」「New World」

・LEDビジョン映像「GUSTAVE」「愛しのロック・スター」「夢魔 -The Nightmare」「LOVE ME」

・リハーサル映像「LOVE ME」

・64Pフォトブック