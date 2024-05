乃木坂46賀喜遥香「学生の子、年下の子が頑張っていると、すぐ褒めたくなっちゃう！」クイズ大会出場を目指す高校2年生にエール

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。5月2日(木)の放送では、リスナーから寄せられた「新生活で頑張りたいこと」に関するメッセージを紹介。賀喜がリスナーたちにエールを送りました。この記事では、クイズ部に所属する高校2年生のリスナーから届いたメッセージを紹介します。僕は4月で高校2年生になりました。僕がこの春から頑張りたいことは、部活でやっているクイズです。8月にある中高生向けの一番レベルが高い大会で結果を出せるようにしたいです。そして、冬にある団体戦のクイズ大会では、同じ高校のみんなと、去年は一歩届かなかった全国の舞台を目指して頑張りたいと思います!(16歳)高校生クイズ大会ってありますよね!「頭のどこにあんな知識が入っているんだろう?」といつも観ていて思います。すごいな~! 全国大会、個人戦、団体戦と、いろいろあるんだなあ~。私は今年23歳になるんですけど、学生の子とか年下の子が頑張っていると、すぐ褒めたくなっちゃう! 頑張ってね!番組では他にも、ゴールデンウィークの過ごし方や、敬愛する先輩・山下美月さんの卒業コンサートへの思いを語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/