INI髙塚大夢「もう本当に足がすくむ…！」メンバーとのドライブ企画でバンジージャンプに初挑戦

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。5月20日(月)の放送では、1ヵ月ぶりの登場ということで、近況を報告しました。髙塚:もう5月ですよ! 1ヵ月ぶりですね。ゴールデンウィークも終わりまして、生徒(リスナー)のみんなは学校に慣れてきてるのか、まだ慣れてないのか……人によると思うんですけど、楽しめていますか? いろいろと難しい季節でもあるとは思うんですけど、楽しんでたらいいな。体育祭とかがある学校もありますからね。そういうのを楽しみつつ、青春を謳歌してればいいかなと思うんですけど……。僕は、この1ヵ月の間にYouTubeの企画でドライブに行ったんですよ! 「ドライブできたらいいね!」っていう話をずっとしてたので、この機会に行くことができてめちゃくちゃ最高! って思ったんですけど。なんとその企画でですね……人生初バンジージャンプをしたんです! いや、個人的にはすごくやりたかったんです。人生の経験としてね。やりたかったんだけど……!あれは、お立ち台っていうの? 落ちる寸前のあそこに立つと、もう本当に足がすくむんですよ。あんな経験初めてかも、っていうくらいに! 僕は高所大丈夫なタイプだけど、あれはちょっと怖かったですね。でも、1回思い切ってジャンプすると、すごい殻が破れるというか、思い切りが良くなった気がしますね(笑)生徒のみんなにも、人生に1回は経験してほしいですね。僕の1ヵ月はそんな感じでした!この日の放送では、リスナーに「喝」を入れていく企画「鬼チューター! おにちゅかひろむ!!」をお届けしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/