お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐらが24日、『ゴジラxコング 新たなる帝国』(4月26日公開)を記念して東京ドームで行われた読売巨人軍始球式に登場した。

鈴木もぐら

■『ゴジラxコング 新たなる帝国』と読売巨人軍がコラボ企画を実施

今回、ゴジラ70周年記念作品となる『ゴジラxコング 新たなる帝国』の公開を記念して、日本のプロスポーツチームとして初めて創設90周年を迎えたプロ野球・読売巨人軍とのコラボレーション企画「ゴジラ55」が実現。東京ドームで行われている巨人対中日戦の始球式に、探査機ヒーヴのパイロット・ミケル役の吹替を務めた鈴木とゴジラが登場した。

今回の読売巨人軍とのコラボレーション企画「ゴジラ55」では、ゴジラをモチーフにしたファンキャップの入場者プレゼントや、ゴジラの愛称でも親しまれた巨人OB松井秀喜と、松井がつけた背番号「55」を継ぐ秋広優人選手のコラボビジュアルグッズ付きチケットの販売、ゴジラが登場する映像を使った場内演出などが実施されている。

自身初となる始球式参加となる鈴木はゴジラをモチーフにしたファンキャップをかぶり、映画の公開日である426番のユニフォームを身にまとうと、ほぼ満員の東京ドームにて、観客の前にゴジラやちびゴジラと共に登場。球場は大歓声と笑いに包まれた。

鈴木がピッチャーマウンドに立つと、現れたキャッチャーは読売ジャイアンツ・佐々木俊輔選手。ゴジラとちびゴジラ、ジャビットファミリーが見守る中、投じた一球は大きく逸れたものの佐々木選手のミットに収まり、観客から大きな拍手と歓声が巻き起こった。鈴木は佐々木選手と観客に深々と頭を下げながら、笑顔でマウンドを後にしました。

試合後、鈴木は「始球式は初めて。約4万人なので貴重な経験で、ゴジラも見守ってくれているなか投げることができて嬉しかったです。巨人のエースといえば斎藤雅樹さんのイメージであり、斎藤さんをイメージしてサイドスローで投げました。YouTubeで研究し、練習ではいくつかストライクに入ったのですが、本番は球が引っかかってしまい、思うようにいかなかったです。でも、今日のピッチングは100点満点中426点! 4月26日公開です! 結局はボールとグローブとバットで繋がっているんです。それが野球です! ストライクが入る日まで頑張って練習してきます」と力強くコメントした。

