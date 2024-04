劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』(公開中)と、映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』(4月26日公開)のコラボビジュアル&ムービーが18日、公開された。

■「探偵×怪盗」「ゴジラxコング」“禁断の共闘”を共通点に夢のコラボが実現

今回、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』と映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』が、“禁断の共闘”をテーマにコラボレーション。「探偵×怪盗」、「ゴジラxコング」という共通点を持つ2作品が映画業界を盛り上げるべく、夢のコラボを果たした。

特別コラボビジュアルは、『ゴジラxコング』のゴジラとコングが爆走する衝撃的なメインビジュアルをモチーフに、不敵に笑うキッドと意味ありげな眼差しを向けるコナンが中央にいるほか、背景にある「C(コナン)×K(キッド)」の文字や『ゴジラxコング』に寄せた「運命が交わる。常識が変わる。」のポスターコピーなど『ゴジラxコング』にリンクしたビジュアルとなっている。

また、コラボムービーは、江戸川コナン役の高山みなみと、怪盗キッド役の山口勝平のボイスが入った特別仕様。「互いのテリトリーが交錯し、奇跡の瞬間が訪れる」という高山と山口の交互ナレーションからスタートし、『100万ドルの五稜星』もう一人のメインキャラクターである服部平次の「いよいよ覚悟決めなアカンようやのォ」という意味深なセリフと共に放たれるゴジラとコングの咆哮など、『名探偵コナン』と『ゴジラxコング』の見どころシーンが次々と映し出される。

怪盗キッドの「まさかお前と手を組むことになるとはな!」というセリフの通り、「真実を明らかにするために共闘する探偵と怪盗」、「新たな脅威に立ち向かうために共闘するゴジラとコング」という、登場人物が“禁断の共闘”を楽しんでいるかのようなコラボ映像に仕上がった。

(C)2024 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会 (C)2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.