Aile The Shota、新曲「Villains feat. edhiii boi, Novel Core」ライブ映像公開

Aile The Shotaが、3⽉28⽇(⽊)にZepp Hanedaで開催した「PANDORA organized by Aile The Shota」より、新曲「Villains feat. edhiii boi, Novel Core」のライブ映像を公開した。

【写真を見る】Aile The Shotaワンマンライブツアーの様子

「Villains feat. edhiii boi, Novel Core」をはじめ、本公演で初披露された新曲全4曲を収録したEP『omen』が4⽉19⽇(⾦)にリリースされる予定。”予兆”をテーマに制作された今作は、BMSG所属アーティストのNovel Core、edhiii boi、さらには、Bleecker ChromeのKENYAとしても活躍する藤田織也(Kenya Fujita)、Cookie PlantのMaddy Somaといった現代を担う新進気鋭のアーティストが参加した緩急のあるEPとなっている。

なお、「PANDORA organized by Aile The Shota」は5⽉12⽇(⽇)23:59まで、ABEMAで独占配信中。

<リリース情報>

Aile The Shota

『omen』

2024年4⽉19⽇(⾦)リリース

https://itunes.apple.com/album/id1737206145?app=itunes

=収録内容=

1. Villains feat. edhiii boi, Novel Core (Prod. Yohji Igarashi)

2. hungover feat. Kenya Fujita (Prod. VLOT)

3. new blood feat. Maddy Soma (Prod. Yohji Igarashi)

4. NEBULA (Prod. VLOT)

「PANDORA organized by Aile The Shota」、ABEMA独占配信中!

アーカイブ配信期間 2023年5⽉12⽇(⽇)23:59まで

▽出演

-LIVE

AileThe Shota / Bleecker Chrome / vividboooy / Cookie Plant / Js Morgan / edhiii boi / ShowMin

orSavage

-DANCE

Dr.SWAG / THE SPC BOYS CLUB / Ryusei harada + ASUPI + Macoto

視聴チケット

https://abema.tv/live-event/154ea32a-e622-42b6-b7ad-1bbfb1a61d6f

※アーカイブ配信は⽣配信と⼀部内容が異なりますので、ご了承ください

※アーカイブ配信には特典BTS映像が⼊っております

HP:https://ailetheshota.tokyo/